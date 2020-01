Moda uomo, Brett Johnson al top tra modern-chic e lusso sportivo

Brett Johnson con la nuova collezione ha voluto creare un guardaroba pensato per ogni moderno viaggiatore cosmopolita.

Una celebrazione dell’eleganza maschile attraverso codici estetici contemporanei concepiti per transitare, con medesimo aplomb chic, per New York come Milano o Monte Carlo.

L’artigianalità è elemento imprescindibile per l’intera collezione, così come l’eccellenza della materia.

I capi sono realizzati utilizzando fabrics quali vicuña (sia lavorato a maglia che a trama), cashmere 14 micron, un tessuto dall’effetto tecnico realizzato in pura seta, cotone Sea Island, cashmere suede e coccodrillo.





Le silhouette scaturiscono da un attento studio sui volumi, pensati per coniugare eccellenza sartoriale e attitude sportiva, attraverso un raffinato aggiornamento di classici informali.

La iconica field jacket viene proposta in molteplici materiali: una nuova giacca bomber si distingue con il suo esclusivo colletto a doppio strato. Una giacca camicia, un gilet e una racer jacket rivelano una trapunta a spina di pesce in cashmere e cashmere suede.

La maglieria viene resa più preziosa grazie all’introduzione del vicuña su una polo, una maglia girocollo, un dolcevita e anche su pratici modelli con cappuccio, conferendo alla collezione un senso di aristocratica funzionalità.

Spicca un maglione fisherman ultra leggero a costine con zip, interamente foderato in visone rasato. Una maglia a collo alto e un girocollo vengono arricchiti con un pannello frontale in cashmere suede.

Cuciture nastrate in cashmere suede aggiungono una dimensione di lusso minimal a capi double face in cashmere.

Per quanto riguarda la palette colori, la collezione delinea un sofisticato paesaggio tonale tratteggiato da cuoio, Velvet Cherry, grigio fumo, avorio, taupe, cioccolato, navy e vicuña.

Una raffinata composizione che unisce modern-chic e lusso sportivo, affermando una visione di stile unica.