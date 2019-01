Moda uomo, i 30 uomini meglio vestiti del 2018

Il numero di gennaio di GQ Italia esce oggi in edicola con tre diverse copertine e uno speciale dedicato ai Best Dressed Men, come ogni anno scelti dalla redazione per la loro eleganza a 360°. Si tratta di 30 italiani che, per impegno, successi, buon gusto, comportamento e capacità di influenza si sono particolarmente distinti nel corso del 2018.

I 30 Best Dressed Men che incarnano i principi del gentleman contemporaneo sono: l’allenatore Carlo Ancelotti, il musicista Manuel Agnelli, l’attore Antonio Folletto, i finanzieri Guido Maria Brera e Francesco Micheli, l’urbanista Stefano Boeri che ha arricchito Milano con l’attrazione architettonica del Bosco Verticale, lo showman Alessandro Cattelan, l’economista Carlo Cottarelli, il gallerista Massimo De Carlo, il regista Matteo Garrone, il creative director Stefano Gaudioso Tramonte, il comunicatore Giorgio Guidotti, l’architetto Massimiliano Locatelli, l’alpinista Hervé Barmasse, il dirigente sportivo Giovanni Malagò, il cantante Marco Mengoni, il golfista Francesco Molinari, gli artisti Edoardo Tresoldi e Nico Vascellari, lo chef più stellato d’Italia Enrico Bartolini, gli imprenditori Giovanni Bianchi, Lapo Elkann, Riccardo Pozzoli, Federico Marchetti, Ignazio Moser, Michele Pontecorvo, Tomaso Trussardi e Matteo Zoppas, infine i Manager Marco Bizzarri e Stefano Cantino.

Di loro e del loro stile si parla all’interno del giornale attraverso le illustrazioni di Oriana Fenwick.

I 30 Best Dressed Men di GQ verranno celebrati venerdì 11 gennaio, durante la settimana della moda uomo, con un party al Teatro Vetra di Milano. Ospite d’onore l’attore Luke Evans che, insieme ad Ezra Miller, è protagonista di una delle copertine del numero di gennaio dedicate a uomini capaci di interpretare in modo contemporaneo l'eleganza, nel senso più ampio del termine.

Il 2019 è un anno speciale per GQ. Il maschile di Condé Nast infatti non solo celebra l'anniversario dei 20 anni, ma si presenta sotto una nuova veste digitale più semplice e pulita, capace di valorizzare maggiormente le immagini esclusive e uniche che accompagnano il racconto dell'universo dell'uomo e delle sue passioni.