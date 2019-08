Moda uomo, i trend: calzini bianchi, camicia stampata, completo in lino

Nonostante l’attenzione dei media e delle operazioni marketing continuano spesso ad essere indirizzate al pubblico femminile, sta diventando sempre più innegabile l’impatto che il menswear sta iniziando ad avere quando si parla di fashion trends, d’altronde il suo valore commerciale è stimato a $402 miliardi a livello globale.

Ad avvalorare questo importante numero c’è lo studio condotto da American Express e Nectar, il quale sostiene che in media gli uomini spendano il 43% in più nel settore moda rispetto alle donne.

Quindi per l’occasione dei saldi Stylight ha deciso di analizzare il comportamento degli utenti maschili per scoprire quali sono i prodotti ed i trend del momento.

Osservando i dati raccolti durante i saldi, il team ha messo a confronto ciò che gli utenti maschili hanno ricercato e acquistato su Stylight durante i saldi, in modo da avere una chiara idea su quali sono i trend estivi del 2019, dando così vita al nostro Men’s Sales Fashion Report.

TREND #01

White Socks



Ebbene sì i calzetti bianchi hanno fatto il loro improbabile ritorno: Stiamo parlando di quelli all’americana in spugna, che fino a qualche hanno fa erano accettabili solo se indossati durante una partita di tennis, ora invece sono diventati dei veri fashion must-have, che si possono trovare anche in versione luxury. Non ci siamo quindi troppo sorpresi quando abbiamo scoperto che tra Off-White, Gucci e Vetements c’è stata una crescita del 235% nelle ricerche dei loro luxury socks.

+234.87% crescita nelle ricerche su Stylight degli ultimi 6 mesi

TREND #02

Printed Shirts



Che sia floreale, a righe, con forme geometriche o ricoperta di fantasie barocche il 2019 ha visto una crescita del 500% quando si parla di camicie stampate.

Tra i brand più quotati della categoria troviamo Off-white, Ralph Lauren e Dsquared2.

+466.77% crescita nelle ricerche su Stylight degli ultimi 6 mesi

TREND #03

Completi in lino

Coming out on top of the menswear trends is the linen suit.

Con una straordinaria crescita del 950% delle ricerche i completi in lino sono un trend che ha decisamente spopolato durante questi saldi.

Tra i brand che hanno rappresentato a pieno la categoria ci sono Tommy Hilfiger, Polo Ralph Lauren ed Esprit.

+950.36% crescita nelle ricerche su Stylight degli ultimi 6 mesi



