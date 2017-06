Moda uomo, piace la "barba di design". I 10 vip più cool per le donne

Arriva dagli Stati Uniti e sembra aver conquistato tutto il mondo, compresa l’Italia. Le donne la preferiscono perché rende l’uomo più rassicurante, mentre per gli uomini ha un valore estetico-funzionale. Una tendenza che vede protagoniste le star di Hollywood e che spinge sempre più uomini a rifinire con precisione la barba, grazie a tecnologie di ultima generazione come il laser.

Basta maschi con il volto liscio o, viceversa, troppo barbuto. Oggi il 65% delle donne preferisce l’uomo con la barba, a patto che sia ben definita. Infatti se un tempo il look trasandato, il cosiddetto “out of bed” andava forte, ora le donne preferiscono il maschio curato dalla testa ai piedi, con particolare attenzione per il viso. Una moda che viene definita “Beard Design” e letteralmente significa ‘barba di design’ per via della cura e la precisione con cui viene rasata come se fosse ‘disegnata’ sul viso dell’uomo. Nato in America per merito dei Barber Shop, negozi specializzati nella rasatura del viso, il trend ha spinto l’innovazione tecnologica a seguire questa strada, fornendo strumenti innovativi anche per la cura della barba. Infatti star hollywoodiane del calibro di Sean Connery e Chris Pine o fuoriclasse dello sport come il cestista LeBron James, non rinunciano mai a curarla, come dimostrano alcune foto dei maggiori tabloid internazionali. Ma perché le donne amano l’uomo con la barba super definita? Secondo una donna su 2 (46%) la cura del viso rende l’uomo più ordinato, ma soprattutto più affidabile (52%). Per questo gli uomini dedicano parte del loro tempo libero alla cura del viso da barbieri specializzati (45%) o in centri che utilizzano le nuove tecnologie come il laser (38%) per l’epilazione definitiva.

É quanto emerge da uno studio condotto da Quanta System Observatory, l’osservatorio sulle tendenze legate al mondo dell’estetica, effettuato con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) su circa 2.500 italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni e su un panel di 50 esperti di medicina estetica, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicati, per capire quale peso diano uomini e donne alla cura del viso maschile.

“Negli ultimi anni la richiesta di epilazione della barba è aumentata del 50%/70% - afferma il dottor Paolo Sbano, dirigente medico presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario "Santa Maria alle Scotte" di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle” di Viterbo -. I dispositivi più efficaci sono i laser Duetto MT EVO e Thunder MT a due lunghezze d’onda Alessandrite e Nd:YAG emesse in modalità Mixed Technology, poiché assicurano il risultato migliore possibile. Questo laser infatti, elimina definitivamente tutti i peli. In genere si trattano i peli che si vanno a localizzare nella parte alta dello zigomo, in maniera da dare alla barba una linea marcata e piuttosto bassa a livello della guancia. L’altra zona dove si interviene è la linea del collo, sia nella parte posteriore per fare una linea di demarcazione, sia soprattutto nella parte bassa anteriore, per averlo il più pulito possibile. Anche perché questa zona viene spesso colpita da irritazione e follicolite, a causa del collo della camicia per chi la porta con la cravatta, oppure quando gli uomini hanno una pelle molto sensibile. La zona zigomatica si tratta prettamente per un bisogno estetico, mentre la zona del collo molto spesso per evitare disturbi e irritazioni”.

Se gli hipster e la loro barba andavano di moda fino a qualche anno fa, oggi le donne preferiscono l’uomo meno barbuto e ben curato. Ma quali sono i tipi di barba preferiti dalle donne? Il 33% delle italiane preferisce l’uomo con la barba corta e ben curata, capace di dare equilibrio al viso. Il 28% del gentil sesso invece ama l’uomo con la barba semi-folta ma scolpita, perché permette ad esempio, a visi più rotondi, di allungarsi ed avere un effetto più accattivante diventando così più bello (38%) e sexy (35%). Secondo le donne infatti l’uomo con il volto ordinato dà l’idea di quello che si prende cura di sé e quindi dei suoi affetti personali (54%), di una persona metodica che non lascia nulla al caso (46%) e infine di una persona che tiene alla propria igiene personale (42%). Ma la barba, vera e propria arma di seduzione, può essere portata con successo da tutti gli uomini? Il 55% delle donne dice no e ci sono diversi motivi. Innanzitutto il tipo di barba deve tener conto della forma del viso (42%) e della tipologia, se rada o fitta. Un’altra delle cause che fa perdere punti all’uomo è il fatto di farsi crescere la barba senza curarla (35%).

Proprio per questo, negli ultimi anni sono nati numerosi blog e siti che danno consigli all’uomo come il portale The Gentleman: dall’outfit ai piccoli accorgimenti di bellezza. Ma quali sono i segreti per avere una Beard Design di tutto rispetto? Sulla scia del concept americano del Barber Shop a partire dal 2013 anche in Italia sono stati presi d’assalto i negozi dei barbieri specializzati (45%), ovvero professionisti della cura del viso dell’uomo. Questa nuovo trend ha spinto l’innovazione tecnologica a studiare macchinari adatti per la cura e la rifinitura della barba, puntando soprattutto sulla tecnologia laser (38%), che viene sempre più utilizzata perché capace di rimuovere definitivamente i peli in eccesso.

Ma secondo gli esperti perché l’uomo si rivolge ai centri medici per eliminare definitivamente i peli e definire la propria barba? Il 45% lo fa per un fatto puramente estetico, eliminando la peluria in eccesso soprattutto nella zona degli zigomi. Il 35% lo fa per evitare di farsi cerette o andare dal barbiere ogni settimana. Mentre il restante 20% lo fa per evitare irritazioni che si concentrano nella zona anteriore e posteriore del collo.

E tra le star di Hollywood c’è chi non rinuncia proprio a prendersi cura della barba: Chris Pine (25%), attore statunitense noto in particolar modo per aver interpretato i ruoli di James T. Kirk nei film ‘Star Trek’, riscuote molti consensi tra le donne quando porta la barba rada e ben curata. Stesso discorso vale per Ryan Reynolds (32%), attore protagonista del film ‘Lanterna Verde’ e marito di Blake Lively. Sale sul podio anche Sean Connery (33%), indiscusso simbolo di eleganza agée, che vanta un fascino unico grazie anche alla cura del suo viso. Johnny Depp (24%) invece, affascinante nei panni del capitano Jack Sparrow, lo è anche nella vita con baffi e pizzetto quasi sempre in ordine. Per finire chiude la top 5 David Beckham (21%), che non rinuncia mai alla barba corta e ben definita.

ECCO LA TOP 10 DEI VIP DALLA ‘BEARD DESIGN’ PIU’ AMATI DALLE DONNE

1) CHRIS PINE (33%)

2) RYAN REYNOLDS (32%)

3) SEAN CONNERY (25%)

4) JOHNNY DEPP (24%)

5) DAVID BECKHAM (21%)

6) ADAM LEVINE (19%)

7) BRAD PITT (15%)

8) LEBRON JAMES (12%)

9) GEORGE CLOONEY (10%)

10) RYAN GOSLING (5%)