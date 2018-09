Moda: Winnie Harlow, la top con la vitiligine, conquista le passerelle. FOTO

Nel mondo della moda è diventata ormai una top super famosa, conosciuta anche per i suoi red carpet agli ultimi Festival di Venezia. La modella Winnie Harlow, affetta da vitiligine (una malattia della pelle), ha incantato tutti sulle passerelle di questa Milano Fashion Week, soprattutto alla sfilata evento di Philippe Plein. La modella è divenuta famosa per merito del brand di abbigliamento spagnolo Desigual. Nel 2014 concorrente di America's Next Top Model e ora è la nuova modella del brand di lingerie più famoso al mondo: Victoria's Secret.

Foto LaPresse - Winnie Harlow a VeneziaGuarda la gallery