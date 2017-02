Modella trans in copertina: la prima volta di Vogue

In copertina su Vogue Paris Valentina Sampaio, modella transessuale di origine brasiliana Guarda la gallery

Vogue Paris di marzo avrà in copertina per la prima volta una modella transgender. Il titolo? "Transgender beauty: How they’re shaking up the world". Protagonista Valentina Sampaio, modella brasiliana già sulla cover di Elle Brazil nel novembre 2016.

Gli scatti sono firmati da Mert & Marcus. Valentina Sampaio indossa capi delle nuove collezioni primavera-estate. "Questa cover è sull’importanza dei diritti umani e sul fatto che dobbiamo ancora fare molti progressi su un sacco di altre cose orrende" ha dichiarato il direttore di Vogue Paris, Emmanuelle Alt.