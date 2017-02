Modelle, le migliori dall'Est Europa: belle, brave e laureate. Il reportage

Di Daniele Rosa

"Sono belle, professionali e per la maggior parte sono laureate' le migliori modelle impegnate a Milano nella settimana della Moda, secondo un decano della bellezza come Franco Battaglia. Imprenditore titolare della 'The One Model'. Truccatori, fotografi, esperti di moda operano nell'agenzia a tutto campo per scovare nel mondo e soprattutto in Europa non solo le star, come la Evangelista o la Schiffer (ormai un ricordo) ma persone belle e determinate, con la consapevolezza di sacrificarsi e con la voglia di emergere.



'Anche perché fare la modella non è assolutamente facile. Innanzitutto - ci conferma Franco - ci vogliono dei parametri di bellezza che si incontrano con una percentuale di 1 su centinaia se non migliaia. Parlo di ragazze oltre il metro e ottanta con una taglia 38. In alcuni casi con quelle misure ed un piede 37, un tesoro per gli stilisti delle scarpe. Dalla Slovacchia, Repubblica Ceca, Russia ne incontriamo moltissime. Soprattutto dai primi due stati così poco popolati non ti aspetteresti una percentuale di belle ragazze così alta'.



Quale ritieni sia il motivo di questa concentrazione di bellezza in quelle aree geografiche? 'Davvero non so spiegarmelo . L'alimentazione da quelle parti non e' sicuramente ottimale, pochissime seguono diete particolari, forse perché da loro il concetto di fame e' ancora molto presente, eppure superano tutte il metro e 80 con fianchi 88. Ad esempio sta lavorando con noi, in questi giorni, una giovane modella serba di 14 anni con queste misure, brava e bellissima'.



E le nostre bellezze italiane? 'Purtroppo le nostre mangiano troppo bene, la fame fortunatamente non l'hanno mai provata e questo aspetto non le aiuta nella determinazione ad arrivare. Sono belle, ma carenti in altezza. Sotto l'1.77 gli stilisti non le prendono per le sfilate ma solo per gli show room, quelle sfilate dedicate solo ai buyer. Un altro aspetto che emerge tra le nostre italiane e' che sono pochissime quelle che intendono portare avanti gli studi in università'.



'Le ragazze dell'est considerano la scuola e gli studi come qualcosa di sacro. Ho incontrato una modella serba che lavorava benissimo da il top degli stilisti guadagnando in tre ore quello che la sua famiglia prendeva in un mese. Ma al momento di fare gli esami in università non ci ha pensato un attimo a lasciare il lavoro rispondendo alla chiamata dei genitori al paese. Impensabile dalle nostre parti.'



Avete scuole di modelle? 'Certo, a Milano, Bologna, Roma e Taranto dove insegniamo tutti gli aspetti basici e avanzati della professione. Le facciamo un book, le insegniamo a camminare, sfilare, posare.Quelle che emergono lavorano anche per noi. A loro anticipiamo i soldi del viaggio, diamo un appartamento e il vitto.



Quale caratteristiche deve avere una ragazza per diventare modella da sfilata e magari da copertina?



'Questo non e' un lavoro facile . Al di là' della bellezza , una ragazza che vuole emergere deve essere davvero una manager di se stessa . Determinata , puntuale, costante , capace di sacrificarsi. Solo così avrà qualche chance. Le ragazze dell'est , oltre ad essere belle , sanno che cosa significhi aver fame e per questo prendono tutto con grande serietà. In pratica vogliono prendere a morsi la vita'.