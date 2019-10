Moët & Chandon e Belvedere Vodka celebrano il Natale con due limited edition

Moët & Chandon e Belvedere Vodka si preparano al Natale con il lancio di due uniche e speciali limited edition.

Moët & Chandon dedica al Natale 2019 una special collection tributo a Moët Impérial, Champagne icona della Maison che festeggia quest’anno il suo 150° anniversario.

Belvedere Vodka prima Luxury Vodka al mondo, festeggia il Natale 2019 con A Beautiful Future Limited Edition by Belvedere Vodka e la pluripremiata artista Janelle Monáe. Un inno all’inclusione per vivere insieme un Beautiful Future, in cui il diverso venga accettato e celebrato. La Limited Edition by Belvedere Vodka e Janelle Monáe è il simbolo delle festività per #Abeautifulfuture fatto di valori condivisi e alla riscoperta della naturalità.

Moët Impérial celebra il suo 150° anniversario sotto una cupola imperiale

Sfavillante come solo le bollicine più amate del mondo possono essere, Moët Impérial 150° Anniversary è vestita di pura magia, per i brindisi più glam della tradizione. Nella sua declinazione più esclusiva Moët Impérial 150° limited edition Impérial Dome coffret è protetta da una cupola che svela la preziosa bottiglia e due eleganti coupes à champagne, una versione raffinata e altamente simbolica che offre agli champagne lovers uno sguardo all’affascinante stile di vita delle sofisticate élite del XIX secolo. Un’era di eleganza unica, che ha segnato l’inizio dello straordinario viaggio di Moët Impérial nel divenire un’icona globale di celebration.

In onore del sofisticato XIX secolo, era di raffinatezza francese senza tempo che testimonia la nascita dell’iconico champagne simbolo della Maison Moët & Chandon, Moët Impérial Dome Limited Edition coffret incorona l’inedita bottiglia Moët Impérial 150° e ne esalta la sua unicità, arricchendola con due scintillanti coppe dorate da champagne. Realizzata in soli 500 esemplari nel mondo, la straordinaria cupola riporta alla tradizione di incoronare simboli unici e oggetti preziosi sotto una cupola, un rito imprescindibile di quell’epoca.

All’interno del coffret, le coppe da champagne dall’alto gambo dorato ricordano i generosi brindisi dell'alta società del XIX secolo, quando divennero una nuova espressione distintiva di eleganza alle feste dei circoli più esclusivi. Le due coupes rievocano i legami di solidarietà e di glamorous celebration che legano Moët & Chandon alla sua lunga tradizione di generosità e savoir-fête.

A Beautiful Future la limited edition Belvedere in partnership con l'artista Janelle Monáe

Belvedere Vodka, l'originale super-premium vodka, durante un esclusivo brunch a Berlino ha svelato la nuova Belvedere A Beautiful Future limited-edition, creata in partnership con l’eclettica artista Janelle Monáe: musicista, attrice e attivista nominata ai Grammy.

Il suo design a collage metallico rivela un’estetica che invita a scoprirne i singoli diversi strati fino a rivelarne la bellezza interiore più pura; così l’inedita Belvedere Vodka limited-edition racconta visivamente il carattere dalle mille sfaccettature che accomuna l’artista e Belvedere Vodka.

Janelle Monáe e Belvedere Vodka condividono infatti valori fondamentali quali integrità, diversità e libertà d’espressione conciliandoli in una visione comune per celebrare insieme A Beautiful Future.

Belvedere Vodka e Janelle Monáe credono fortemente nella forza del pensiero positivo e nell’importanza di offrire a ognuno l’opportunità per esprimere speranze, desideri e condividere visioni e sogni.

A Beautiful Future è stato sostenuto da una campagna sui social media di totale interazione con il pubblico, per scoprire l’interpretazione del concetto "A Beautiful Future" e l’importanza di condividerne la visione. Messaggi ottimistici di diversità, autoespressione, inclusione ed emancipazione sono stati la risposta corale, dando ancora più forza al movimento.

Janelle Monáe ha enfatizzato i forti messaggi, elaborati con Belvedere, per ispirare tutti a far iniziare subito un Bellissimo Futuro, tutto da condividere!