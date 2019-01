Moët & Chandon celebra i Golden Globes Awards 2019 con The "Moët Belle"

Moët & Chandon, lo champagne del glamour e del successo dal 1743, ha celebrato le star e i registi più importanti di Hollywood come champagne ufficiale dei Golden Globes Awards per il 28° anno consecutivo, a Los Angeles. Le più grandi celebrities del mondo hanno brindato sul red carpet con oltre 1500 Mini Moët, perorando la causa “Toast for a Cause”, iniziativa filantropica della Maison ormai al suo decimo anniversario.



Sul red carpet la Golden Globes Ambassador Moët & Chandon Gemma Chan, e celebrities come Camilla Belle, Amy Adams, Glenn Close, Idris Elba, Luke Evans, Dakota Fanning, Willem Dafoe, Gina Rodriguez, Darren Criss, Laura Harrier e molte altre hanno festeggiato con Mini Moët dedicate alle iniziative charity selezionate dalle grandi star, alle quali la Maison ha donato 1.000 dollari a loro nome. Moët & Chandon ha così supportato numerose Charity care alle celebrities, tra queste UK Refugee Project (Gemma Chan), Hispanic Scholarship Fund (Gina Rodriguez), Save the Children (Dakota Fanning and Luke Evans, Sacha Baron Cohen and Isla Fisher), California Black Women’s Health Project (Laura Harrier) and Theodore Atlas Foundation of New York (Willem Dafoe). Negli ultimi 10 anni la Maison ha donato oltre 250,000 dollari a più di 150 charities.



Moët & Chandon quest’anno per la prima volta ha portato Toast for a Cause direttamente anche al pubblico attraverso un'iniziativa sui social media. Ai consumatori è stato chiesto di segnalare le 3 principali organizzazioni benefiche selezionate dalle star negli ultimi dieci anni: soccorsi in caso di calamità, uguaglianza e aiuti internazionali. Moët & Chandon ha devoluto la stessa cifra raccolta sul red carpet anche alle associazioni benefiche che sostengono queste cause.



Mentre sul palco Bill Murray commentava in modo esilarante Moët & Chandon come una delle due parti migliori dei Golden Globes, celebrities come Lady Gaga, Mark Ronson, Michael Douglas, Jeff Bridges, Patricia Arquette, Taraji P. Henson, Richard Madden, Mahershala Ali, Saoirse Ronan, Olivia Colman, Rachel Brosnahan, Alfonso Cuarón, Mike Meyers festeggiavano i vincitori con fiumi di Champagne nei calici dorati della Maison per la più Sparkling Celebration hollywoodiana dell’anno. Durante la serata, Moët & Chandon ha offerto agli ospiti magnum di Rosé Impérial e Grand Vintage 2008 presentando in esclusiva The Moët Belle, il signature cocktail ufficiale dei Golden Globes Awards creato dall’attrice e film-maker Camilla Belle. Un Cocktail elegante quanto facile che cattura il glamour e la bellezza delle notti più magiche di Hollywood in un cocktail iconico che attinge delle radici brasiliane di Camilla Belle per esaltare il sapore internazionale della serata.



Moët & Chandon celebra la Settima Arte sin dagli albori brillando in alcuni successi senza tempo e attimi di glamour, magia e felicità unici. Così come le leggende del cinema fanno sognare gli spettatori con scene memorabili nei film più celebri di sempre, Moët & Chandon incanta l’audience con le sue raffinate bollicine e i suoi magici momenti di gloria.