Moglie con l'amante nero sotto il letto: anche il Corriere casca nella bufala

La moglie, seduta sul letto coniugale, si scatta un selfie e lo invia al marito. Che chiede subito il divorzio. Questo perché, nella foto inviatagli dalla moglie, spunta da sotto il letto la mano di un uomo di colore che raccoglie le mutande. Allusione erotica e pecoreccia all'avventura extraconiugale di una donna bianca in cerca di forti emozioni, o di bbc e big black bamboo, per usare le espressioni in voga sui siti pornografici. Once you go black you'll never come back, una volta che provi il nero non torni più indietro. Questo lo slogan alla base di una delle bufale più diffuse su internet, e da vari anni.

Nella nuova versione della fake news, la mogliettina fedifraga è bionda e carina, nella precedente brunetta e un po' meno avvenente, ma c'è sempre qualcuno che ci casca. E in questo caso c'è caduto anche l'autorevole Corriere della Sera che ha pubblicato la foto con tanto di articolo dando per vera la notizia. Valter delle Donne sul Secolo d'Italia è il primo a smentire la storia, elencando anche gli altri quotidiani e le altre testate che hanno abboccato.

La notizia ovviamente scatena commenti esilaranti, ma anche vere e proprie crociate contro la moglie degenere che fa cornuto il marito con un migrante, con una "risorsa" boldriniana. E Laura Boldrini viene chiamata ovviamente in causa, quasi fosse la principale responsabile dell'adulterio. Che per giunta è finto. Nella torrida estate 2017, anche una sciocchezza palesemente artefatta diventa occasione per scannarsi politicamente, e questa - purtroppo - non è una fake news.