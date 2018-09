Molestie, Asia Argento: "E' stato Bennett ad aggredirmi"

"Sono io quella che è stata aggredita. E' stato doloroso". Asia Argento si esprime così, in un'intervista a Daily Mail Tv, sul caso di molestie che la coinvolge con l'attore Jimmy Bennett. "Quello che mi spinge a parlare è la rabbia che ho provato per le bugie che Rose McGowan e" la sua partner "Rain Dove hanno detto nei miei confronti". "Anche se lui mi ha aggredito, mi dispiaceva per questo ragazzo a cui tenevo molto", aggiunge spiegando i motivi per cui, su consiglio del suo compagno Anthony Bourdain, decise di versare denaro a Bennett. L'attrice affronta anche il tema del suicidio del compagno. "La gente dice che io ho ucciso Anthony. Capisco che il mondo abbia bisogno di trovare una ragione, anche io vorrei trovare una ragione. Lui era così amato", dice. "Non riesco a pensare che una persona come Anthony possa arrivare per questo motivo ad un gesto estremo. Lui aveva così tanto dolore dentro di sé e io non l'ho visto, mi sentirò colpevole per il resto della mia vita. Lui mi ha regalato i due anni più belli della mia vita", aggiunge.