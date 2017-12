Molestie sessuali, il Marocco in campo. In arrivo autobus rosa

Il sindaco di Rabat ha deciso di mettere in campo degli autobus dedicati alle donne per lottare contro l'emergenza molestie sui mezzi di trasporto. Ma l'iniziativa sta dividendo l'opinione pubblica. Osservatori e utenti di Internet temono "un pericoloso passaggio verso uno spazio pubblico non misto".

Molestie: Fbi, in tre anni +66% sui voli di linea negli Usa

I casi molestie sessuali sui voli di linea negli Usa secondo l'Fbi sono aumentati del 66% dal 2014 al 2017. Lo riferisce la Cnn. Quest'anno l'Fbi ha aperto 63 indagini per molestie sessuali a bordo di aerei, a fronte delle 57 del 2016, le 40 del 2015 e le 38 del 2014. Il Bureau non e' stato in grado di spiegare le ragioni di un tale aumento, ma la Cnn sottolinea che potrebbe essere solo la punta di un iceberg considerato che non sempre l'Fbi viene chiamata a indagare e che molti casi potrebbero non venire denunciati dalle vittime. Al riguardo, la Cnn cita l'associazione di assistenti di volo Cwa, uno dei maggiori sindacati della categoria nel mondo, che l'anno scorso ha sondato 2.000 suoi iscritti: ne e' risultato che uno su cinque ha ricevuto denunce di passeggeri molestati da altri viaggiatori durante il volo ma che solo nella meta' dei casi le forze di polizia sono state informate.