Molestie, Sharone Stone: "In 40 anni, col mio fisico... ho visto di tutto"

Rimasta finora zitta sul caso Weinstein, Sharon Stone risponde così

Se quasi tutti hanno già parlato dello scandalo Weinstein, l'attrice di "Basic Instinct" non lo aveva ancora fatto. Decide così di rompere il silenzio nel corso di un'intervista a casa sua con il giornalista Lee Cowan, nell'ambito del programma "Sunday Morning" della CBS. Tra una domanda e l'altra sulla sua vita quotidiana, a Sharon Stone è stato chiesto se si fosse mai sentita male di fronte agli uomini nel mondo del cinema.

Molestie, Sharone Stone rompe il silenzio con una risata che dice molto

L'attrice ha risposto con una risata lunga, controllata, glaciale, che sembra sottintendere: "Certo che mi è capitato". Poi spiega: "Sono nel cinema da 40 anni. Potete immaginare in che settore sono entrata 40 anni fa. Con il fisico che avevo, originaria di un paese sperduto della Pennsylvania. Sono arrivata fin qui senza alcuna protezione. Ho visto tutto".

Molestie, Sharon Stone racconta: "Io in quarant'anni..."

Con grande lucidità Sharon Stone spiega che "le donne sono state cresicute per adattarsi agli uomini, soprattutto quelle della mia generazione. Le donne perdono così spesso la loro identità in favore di quella dei loro compagni. Cambiano il loro modo di vestirsi, di essere e di pensare per adattarsi all'uomo con cui stanno".

Ma oggi una rivoluzione è in corso: "Le donne stanno cominciando a capire che possono essere se stesse e possono smettere di comportarsi come gli uomini per prendere il potere o sentire di avere un valore".