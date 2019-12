Viaggi, le mete più trendy per il 2020: in testa Tenerife e Madagascar

La fine dell’anno e l’inizio di una nuova decade sono il momento perfetto per nuovi progetti e buoni propositi da realizzare. Gli italiani di desideri ne hanno molteplici e l’argomento viaggi non fa eccezione. A pochi giorni dal 2020, momondo.it, la piattaforma digitale di ricerca voli e hotel, svela i luoghi più trendy secondo gli abitanti dello Stivale, ovvero quelle destinazioni che hanno visto una maggior crescita percentuale in termini di ricerche voli e che risultano essere le più cool e le più desiderate per le prossime vacanze!

“Siamo orgogliosi di notare come i viaggiatori italiani siano sempre pronti a preparare la valigia lasciandosi ispirare da nuove mete, quelle che più di tutte secondo loro possono arricchirli e stupirli,” commenta Cristina Oliosi, spokesperson per momondo.it. “Per questo, momondo è al loro servizio! Grazie agli esperti di viaggio e agli intuitivi strumenti e tool della piattaforma, è semplice prenotare l’esperienza lontano da casa che più si adatta alle esigenze di ciascuno. Non solo, mettiamo a disposizione dei viaggiatori anche spunti e indicazioni affinché ognuno possa raccogliere i migliori suggerimenti per dirigersi verso la propria avventura”.

In cima ai desideri 2020, le spiagge di Tenerife, Seychelles e Madagascar

In base alle ricerche voli, non ci sono dubbi su quelle che saranno le mete trendy del prossimo anno secondo gli abitanti del Bel Paese. Parole d’ordine: mare, relax e natura. Al primo posto in assoluto spicca la Spagna con una delle isole più affascinanti delle Canarie, Tenerife: infatti, complici anche i voli diretti dall’Italia, Granadilla ha registrato un aumento di ricerche a tripla cifra (483%) rispetto ai precedenti 12 mesi. Anche il resto del podio è lambito da acque oceaniche, ma questa volta indiane, e a far capolino al secondo e terzo posto ci sono Seychelles e Madagascar – rispettivamente con le capitali Pointe La Rue e Antanarivo – da dove gli italiani potranno partire alla scoperta di angoli esotici, rigogliosa vegetazione e spiagge da cartolina.

Isole o terra ferma: i connazionali si dividono in due gruppi

Se da un lato emerge la voglia di restare “sulla terra ferma”, c’è anche un significativo desiderio di fuggire, magari lontano, e confinarsi in isole e arcipelaghi. In fondo si sa, per gli italiani non può mancare il mare in vacanza e, a partire dal podio dove ci sono solo isole, in lista troviamo anche altre mete bagnate da acque cristalline, come ad esempio gli atolli maldiviani. In 9° posizione figura infatti la capitale Malé – che ha registrato un aumento di ricerche pari al 35% rispetto all’anno passato – e dalla quale si potrà salpare via speed boat o idrovolante verso angoli celesti e romantici.

Non badare a spese o risparmiare? Denpasar la più cara, mentre Cracovia la più economica

Lingue di sabbia, vulcani e variegata fauna della giungla indonesiana sono nella wish list di molti italiani (lo dimostra il 45% di ricerche in più rispetto allo scorso anno), però imbarcarsi per Denpasar (7° posizione), benché non preveda un aumento di costi anno su anno, richiede il budget più elevato del ranking, in media attorno ai 670 €. Diversamente, per essere tra i viaggiatori più cool, ma al tempo stesso contenere le spese, i connazionali potranno optare per Istanbul (6° posto) e Marrakech (8° posizione), raggiungibili con in media meno di 200 € (rispettivamente 199 € e 127 €). È Cracovia (10° posto) però la vera destinazione cheap&chic, atterrare nella città polacca costa in media solo 81€ (ben il 20% in meno rispetto allo scorso anno) e in un paio d’ore ci si trova a gironzolare per il centro medievale, il quartiere ebraico e le caratteristiche chiese gotiche.

Note di redazione: L’analisi si basa su ricerche di voli a/r in classe economica effettuate su momondo.it nel periodo compreso tra l’01.07.2018 e il 26.11.2019 per partenze dal 01.01.2020 al 31.12.2020. I prezzi sono soggetti a modifiche e le offerte potrebbero non essere più disponibili.