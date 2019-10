Moschino lancia la Halloween Collection Uomo SS20 e Donna Resort 20

Il genio visionario di Moschino, lo stilista Jeremy Scott, non poteva mancare ad un appuntamento come quello di Halloween e, proprio per celebrare la notte più spaventosa dell'anno, ha pensato a due specifiche collezioni a tema: la Spring Summer 20 Uomo e Donna Resort 20.

Dall'ingresso nella casa di moda italiana Jeremy Scott ha puntato su fashion show caratterizzati per la loro eccentricità e la quantomai puntuale ricerca estetica dove a primeggiare, oltre colori molto pop e d'impatto visivo, anche una accurata scelta nei tagli degli abiti e delle creazioni. Sfilate dirompenti con una attenzione alla particolarità e alla "esageratezza" dei vestiti proposti.

Anche per questo periodo non è stato da meno e attraverso dettagli lugubri studiati ad hoc, accessori a tema creati ispirandosi a film di Halloween ha dato vita ad abiti perfetti da indossare e per rappresentare al meglio quelli che sono i personaggi che si possono incontrare nella notte più terrificante dell'anno.

