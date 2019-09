Moschino presenterà la collezione pre-fall donna 2020 a New York

Moschino annuncia la sua prima sfilata a New York per presentare la Collezione Donna Pre-Fall 2020.

Jeremy Scott, Direttore Creativo del brand, commenta:”New York si rinnova. New York, come la moda, non dorme mai. If you can make Moschino there, you can make Moschino anywhere.”

La collezione includerà anche look uomo e sfilerà presso il New York Transit Museum di Brooklyn il prossimo 9 Dicembre.