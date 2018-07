Msc Crociere: questa estate a bordo vince la cucina etnica.

Il buon cibo e la buona tavola sono aspetti fondamentali nel rendere una vacanza piacevole e nel far sentire coccolati i propri ospiti. Lo sa bene Msc Crociere che cura nel minimo dettaglio la propria proposta offrendo una varietà eccezionale di alternative, sempre con cibo fresco e di alta qualità frutto anche di partnership stellate. Pensando ai prossimi mesi, tra pietanze tradizionali ed altre più ricercate ed esclusive, la compagnia proverà ad accontentare tutti, offrendo un mix di proposte nato da una combinazione comprensiva dell’ascolto della sua clientela e dell’interpretazione dei trend enogastronomici del momento. Una somma algebrica esplosiva capace di emettere un inconfutabile verdetto: la regina dell’estate quest’anno sarà la cucina etnica!

“Pensando all’estate 2018 mi vengono in mente due piatti in particolare: il Mongolian beef e il Chicken Pickle. E poi un evergreen: la frittura di pesce, che non tramonta mai!”, dichiara Paolo Tarantino, corporate Chef di Msc Crociere. “Siamo da sempre attenti a soddisfare i gusti e le preferenze di un pubblico internazionale e sempre più alla ricerca della varietà. La compagnia punta all’internazionalità, grazie a un’attività di respiro globale che quotidianamente conduce e che le consente di prendere spunto dalle diverse culture che ogni giorno incontra. La cucina più richiesta al momento è quella etnica: i passeggeri desiderano assaporare piatti nuovi meno consueti al palato, come l’asiatico e il fusion. Pur essendo legati alla tradizione, in quanto la cucina mediterranea resta un grande classico sulla tavola di Msc Crociere ed è sempre richiesta a bordo. Il passeggero di oggi ama la cucina internazionale, impossibile a bordo resistere ai suoi profumi”.

Tarantino ci illustra la top five delle ricette che verranno proposte maggiormente a bordo per l’estate 2018:

Mongolian beef: è uno dei più popolari piatti cinesi. Si tratta di straccetti di manzo marinati con salsa di soia, zucchero di canna, zenzero, aglio e ginger.

Chicken pickle: è un piatto tipico indiano che adorano sia gli adulti che i bambini. Si tratta di cotolette di pollo condite con salsa piccante al burro e sottaceti.

Frittura di pesce e calamari: è il piatto più trasversale che piace ai grandi e ai piccoli; un classico dei luoghi di mare, servito come antipasto o come secondo, il pesce e i calamari vengono passati in una semplice panatura a base di farina, che conferisce la giusta doratura e croccantezza in cottura e fritto in olio di arachidi-

Delizia al limone: sfiziosi dolcetti monoporzione, tradizionali della penisola sorrentina. Hanno una soffice base di pan di spagna, ripiena di crema al limoncello e ricoperta di una dolce glassa al limone.

Pluma iberica glassata con verdure saltate: carne di maiale iberico, uno dei piatti portabandiera della cucina spagnola a firma dello chef stellato Ramon Freixa.