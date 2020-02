MST, nasce il sigaro Toscano dedicato a Puccini

Sigaro Toscano, La Galleria di personaggi storici si arricchisce ancora. Dopo i grandi del Risorgimento, Garibaldi e Mazzini, arriva oggi l’omaggio al Maestro Puccini.

Il compositore lucchese compose la Turandot immerso nell’esperienza di un sigaro Toscano. Il suo celebre “Vincerò”, preso a prestito nel lancio del nuovo sigaro, accostato a un’azienda in salute, vuole essere un tributo a quell’Italia del made in Italy che eccelle nel mondo, e lanciare, nello stesso tempo, anche un segnale al Paese, la cui economia, oggi in ritardo, ha in sé gli ingredienti per uscirne fuori e vincere sui mercati.

“L’ispirazione – soleva raccontare Puccini- è un risveglio, una fuga da tutte le facoltà umane, e si manifesta in tutte le grandi conquiste artistiche”. È per celebrare il genio di questo grandissimo compositore lucchese, la sua toscanità e la sua passione per lo Stortignaccolo, che Manifatture Sigaro Toscano ha voluto renderne omaggio, battezzando il nuovo sigaro d’autore prodotto negli stabilimenti di Lucca con il nome di “Puccini”, a sottolineare quel rapporto indissolubile che lega Lucca al Maestro e il sigaro a Lucca.