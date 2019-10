Mukako lancia MUwall, la parete che trasforma la cameretta dei bambini

Oltre 250mila euro raccolti in appena 5 giorni, superando in sole tre ore l’obiettivo iniziale di 50mila euro, grazie a oltre 350 sostenitori. Sono questi i numeri registrati in pochi giorni da Mukako nella campagna di reward crowdfunding di MUwall su Kickstarter, che si concluderà a fine novembre. C’è ancora tempo quindi per pre-acquistare MUwall, il nuovo prodotto ideato da Mukako che, da questo avvio di campagna, sembra destinato a replicare il successo internazionale di MUtable. Ma cos’è MuWall?

Destinato a bambini da 0 a 14 anni, MUwall, come suggerisce il nome, è una parete - componibile, modulare e personalizzabile - creata per rivoluzionare le loro camerette. Così come per MUtable, anche per MUwall la filosofia è la stessa: accompagnare il bambino nella crescita, rispondendo alle esigenze delle diverse età con una soluzione dal design innovativo, che ripensa e trasforma gli spazi e le situazioni di gioco dei bambini. Inoltre MUwall, come già MUtable, sposa il modello pedagogico montessoriano, a iniziare dall’utilizzo di un materiale naturale come il legno e dalle forme semplici dei tanti accessori, sempre a misura di bambino e con moltissimi contenitori e box a vista per tenere sempre i giochi e la cameretta in ordine.

Punto di partenza per realizzare il proprio MUwall sono i pannelli in legno di faggio, di color legno o bianchi: quadrati, misurano 45x45 cm e si agganciano alla parete con dei tasselli di ancoraggio. I pannelli sono forati e sono proprio i fori che permettono di montare gli oltre 20 accessori acquistabili su Kickstarter e personalizzare il proprio MUwall. Dalle luci a forma di luna o stella agli armadietti con l’anta lavagna, dalle mensole ai ganci fino ai supporti per fare diventare il MUwall una parete da arrampicata, dal castello a due piani alla nicchia sospesa con la forma di un sottomarino, dalla libreria ad albero agli scaffali che compongono un arcobaleno. Le combinazioni possibili sono infinite e si possono facilmente cambiare nel tempo, per creare un ambiente di gioco stimolante e per organizzare e tenere in ordine la cameretta.

Diverse le combinazioni in prevendita su Kickstarter, con un contributo che va da 249€ per 9 pannelli e 10 accessori a 1.598€ per 50 pannelli e 50 accessori. Con il vantaggio, che va ad aggiungersi al consistente sconto offerto a chi aderisce alla campagna, di ricevere in anteprima i prodotti, già nel mese di agosto del prossimo anno.

“MUwall per Mukako è un ulteriore passo avanti nell’evoluzione a brand nativo digitale di riferimento per le famiglie di gran parte del mondo. Il successo ottenuto con Mutable ci ha confermato che il nostro modello di business basato sull’ascolto dei genitori, sull’innovazione e sul design oltre che su una filiera corta, direct to consumer, è vincente. Con MUwall continuiamo a ridisegnare le case delle famiglie con bambini e a renderle più attuali e dinamiche”, ha commentato Martina Cusano, CEO e Co-founder di Mukako. – “Questo avvio di campagna su Kickstarter va oltre le nostre aspettative e ci riempe di orgoglio e di entusiasmo”.

La campagna di Kickstarter è attiva in 40 Paesi nel mondo, in Europa, in Nord America, in Asia e in Australia. In questa prima settimana di campagna 130 richieste sono arrivate dagli Stati Uniti e a seguire Italia, Gran Bretagna e Germania hanno fatto registrare il maggior numero di adesioni. La campagna sarà attiva fino alla fine di novembre e garantisce uno sconto del 40% rispetto a quelli che saranno i prezzi di vendita dei pannelli e degli accessori del MUwall. Una volta chiusa la campagna Mukako finalizzerà le procedure di collaudo e certificazione per avviare la produzione e inviare, entro il mese di giugno, le combinazioni di MUwall ordinate ai suoi tre magazzini, in Europa, in Nord America e in Asia. Un altro importante tassello nella strategia di crescita di Mukako.