Mumadvisor, il Tripadvisor per le mamme. Online tutti i consigli per i bimbi

E' nato quasi tre anni fa ed è presente in tutta Italia per correre in soccorso di tutte le mamme che hanno bisogno di consigli: dove mando mio figlio all’asilo? Com’è quella scuola? Dove posso organizzare la festa di compleanno? E il brunch della domenica con la famiglia? Quel museo è adatto ai bambini? Dove posso andare in vacanza con i miei figli?



Si chiama Mumadvisor ed è una sorta di Tripadvisor per mamme, come dice il nome stesso. Una community fondata da Silvia Esposito, 38 anni, di cui 15 alla moda: ha lavorato come pr di Pinko, Furla e Dolce & Gabbana. Poi la svolta che le ha cambiato la vita, come racconta in un'intervista ad Affaritaliani.it.



Come è nata l’idea di Mumadvisor?



"Diventata mamma di due maschietti, Alberto e Andrea, ho cominciato a fare spesso delle ricerche in internet per cercare pareri sulle scuole, posti da vedere con i bambini o ristoranti kids friendly e mi sono presto resa conto che una mamma, oltre a cercare un posto in sé, vuole un confronto con le altre mamme su questi temi, perché l’unione fa la forza! Parallelamente, vista la mia propensione nel ricercare sempre l’indirizzo giusto per tutto, sono diventata il punto di riferimento di tante amiche che cominciavano a chiedermi: “Silvia dove posso andare con i bambini nel weekend? Come ti sembra quel tal corso? Dove posso far tagliare i capelli al mio bimbo? Ti sembra “buona” quella scuola? Dove posso mangiare con i bimbi sabato a pranzo, ma hanno il seggiolone? Quell’hotel è kids-friendly?” Dove posso andare a sciare con i bambini? Durante la mia seconda maternità mi si è accesa una lampadina e, nel bel mezzo della notte, a un certo punto mi sono rivolta a mio marito e ho urlato: “Voglio creare il MUMADVISOR!”. Un sito che racchiudesse tutto quello che una mamma cerca on line e che le “mammeamiche” si dicono al parco o al telefono. Una sorta di TripAdvisor per mamme!"



Da quante mamme è formata la community?



"Non mi piace molto vedere la mia community di Mums come dei numeri, non do molto peso sinceramente a quello. Sono molto più contenta quando mi scrivono privatamente come fossi un’amica per chiedere un parere o come è capitato di recente quando vado ad un evento o ad un brunch nella mia città e sento dire: “Sono qui perché l’ho letto su Mumadvisor!”. E’ il mio goal personale! Però devo ammettere che chi controlla questi dati per me è molto soddisfatto. Siamo online da febbraio 2015, il numero di visite è in crescita costante. Nei primi 31 mesi abbiamo raggiunto ben 195.527 utenti unici Mumadvisor ha costruito nel tempo una forte community nei principali social network con un numero di follower che aumenta di giorno in giorno. La pagina FB conta più di 15000 followers e Instagram quasi 7000 ( e ci teniamo a sottolinearlo tutti veri, reali... i followers non si comprano al supermercato, la fiducia si deve coltivare.) Da qualche mese abbiamo aperto dei gruppi chiusi su FB nelle varie città, per avere uno scambio e un’interazione con le mamme ancora più diretta".









Quali consigli cercano in particolare le mamme?



"Credo che i consigli siamo molto legati e connessi alla fascia d’età del bambino, ad esempio la mamma in attesa del bebè è alla ricerca del corredino e del passeggino perfetto, la neomamma chiede consigli pratici sull’accudimento del nuovo nato e cerca di trovare “dritte” ad esempio su come far dormire il piccolo tutta la notte ( senza risvegli). Mano a mano che il bambino cresce e la mamma deve tornare al lavoro, ricerca persone di fiducia che la aiutino nella gestione della famiglia, della casa e poi si parte con la ricerca dell’asilo e della scuola perfetta. Quando i genitori si fanno più esperti e sono pronti a fare delle uscite con la prole urlante al seguito, vogliono essere aggiornati sui posti e le location ideali per farsi accogliere senza sentirsi degli alieni".



Che cosa preoccupa maggiormente le donne con figli?



"La mamma - ca va sans dire - ha tante preoccupazioni. Abbiamo una sezione all’interno nel nostro Magazine sul portale, scritto da una nostra blogger bravissima che si chiama non a caso "Mamma che Ansia"… vengono trattati argomenti molto seri in tono autoironico. Diciamo che gli argomenti “caldi" sono i vaccini, la scelta della struttura scolastica e dopo i recenti fatti di cronaca, le mamme vogliono essere rassicurate sulle strutture scolastiche, sulle maestre e il loro modus operandi. L’alimentazione, mai come in questo periodo storico le mamme sono più consapevoli di quali siano i cibi e le bevande dannose per i bambini".



E' vero che le recensioni e i racconti sui viaggi a misura di bambino sono molto richiesti?



"Sì, devo ammettere che i nostri racconti di viaggio sono molto apprezzati, forse per il loro taglio e il loro stile… cerchiamo di scoprire e consigliare posti un po’ segreti, fuori dal turismo di massa. Viaggiare è importante perché attraverso l’esperienza si arricchisce il rapporto genitore-figlio. E non a caso come simbolo del portale ho scelto il coniglietto Mr. Doudou, il primo migliore amico di mio figlio Alberto, il suo amico inseparabile che ha viaggiato il mondo con noi. L’aereo rappresenta la mia idea di essere mamma: in viaggio, sempre in movimento anche se sono a Milano, nella mia città, sempre alla ricerca del posto perfetto. Il logo rappresenta, quindi, la voglia di trasmettere anche ai miei figli l’amore per i viaggi e la passione di ricercare esperienze di vita sempre diverse".



Quali sono i progetti per il futuro? Novità in vista per far crescere ancora di più Mumadvisor?



"Abbiamo tante idee in cantiere, Mumadvisor è un sito che sta per compiere tre anni, mantiene ancora il primato per quello che concerne le recensioni, che sono il suo cuore pulsante e grazie alle quali è diventato molto credibile e affidabile. Sicuramente come progetto imminente c’è quello di un restyling del sito che lo renda ancora più fruibile, il potenziamento dei servizi del portale all’utente finale, l’estensione in altre città trovando altre Mumadvisor locali. Infine, grande news: stiamo per lanciare con l’anno nuovo il MumPass, una sorta di Coupon con validità mensile che racchiude sconti su attività e servizi super selezionate dal nostro team".