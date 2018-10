Museo della Bibbia: cinque rotoli del Mar Morto sono documenti storici falsi

DOCUMENTI STORICI FALSI: AL MUSEO DELLA BIBBIA SCOPERTI 5 ROTOLI DEL MAR MORTO FALSI

Il Museo della Bibbia di Washington DC ha rimosso dal display alcuni frammenti che credeva facessero parte dei rotoli del Mar Morto, come riporta la BBC, a seguito di alcuni test che hanno rivelato trattarsi di documenti storici falsi.

Il Museo della Bibbia ha inviato cinque dei suoi 16 frammenti per l'analisi in Germania. Ma i risultati hanno mostrato "caratteristiche incoerenti con le origini antiche", ha affermato il museo.

I Rotoli del Mar Morto sono una serie di antichi manoscritti della Bibbia ebraica.

Il primo dei rotoli fu trovato nelle caverne di Qumran, sulla costa occidentale del Mar Morto nel 1947. Secondo quanto riferito, furono scoperti da un giovane pastore beduino alla ricerca di pecore smarrite.

Le prove furono ordinate dopo che studiosi biblici che esaminarono 13 dei frammenti precedentemente non studiati del museo dicevano che c'era "un'alta probabilità" che molti di loro erano documenti storici falsi prodotti in epoca moderna.

Il capo curatore del museo, Jeffrey Kloha sperava che i test avrebbero dato risultati diversi, ad ogni modo ha commentato i risultati del test con molta professionalità, come il suo ruolo pretende: "Questa è un'opportunità per educare il pubblico sull'importanza di verificare l'autenticità dei rari manufatti biblici, l'elaborato processo di test intrapreso e il nostro impegno per la trasparenza"