Musica: si sciolgono i Thegiornalisti, l'annuncio dal frontman Paradiso

Tommaso Paradiso, frontman dei Thegiornalisti, ha annunciato in una storia su Instagram che il suo gruppo si è sciolto. Il cantante ha scritto sul social: "Tra qualche giorno uscirà una una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D'ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così".

Paradiso non ha fornito i dettagli sui motivi dello scioglimento del gruppo: "Sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. È inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione". I problemi, continua il cantante, "ce li teniamo per noi". "Ovviamente ci saranno polemiche", continua Paradiso che prevede "congetture" e "inesattezze" sui motivi della rottura.

"Sono stati, questi ultimi, mesi difficili", confessa. "Sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo (il loro ultimo concerto del 7 settembre scorso, ndr) fosse una grande festa e non un funerale. Ripeto, credo che non sia nobile spiegarvi il come e il perché di tutto questo". Solo un accenno alle cause: "Non sono in grado di vivere in un clima di tensione, né a casa, né a lavoro, né in macchina, né in qualsiasi parte del pianeta. La musica è liberazione", scrive il cantante che poi conclude: "Non vi chiedo nulla, se non di tentare di avere un po' di delicatezza nel voler cercare di esprimere sacrosante opinioni sulla vicenda. Le cose accadono ragazzi; è insito nella natura mutevole dello spazio e del tempo".