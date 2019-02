MyChoice: le borse "Made in Campania" debuttano per la MFW 19

My Choice srl nasce nel 2011, quando il commercialista Mariano Di Lillo decide di prendere in mano le redini dell’attività di famiglia, nota da oltre sessant’anni per la produzione conto terzi per marchi prestigiosi, e di fondare un'azienda di borse ed accessori di alta gamma, rigorosamente Made in Italy (o, meglio ancora, "Made in Campania").

Terza generazione di abili artigiani della pelletteria, Mariano Di Lillo ripone nella centralità della famiglia un ruolo fondamentale, assumendo in azienda la carica di Amministratore Unico e distinguendosi da subito nell’ambiente dell’industria campana.

Una storia generazionale, con una crescita economica del 25% negli anni, una voce dell’export pari all’85% e una passione per la qualità, la creatività e il vero Made in Italy, che transitano attraverso materie prime e concerie italiane di prima scelta, incontrando tradizioni e tecniche tramandate nel corso degli anni.

L'ultimo passo del piano di sviluppo di My Choice Srl è l'apertura del nuovo polo produttivo di 3mila mq nell’interporto di Nola. Il nuovo sito produttivo porterà un incremento dei livelli occupazionali da 52 addetti fino ai 100 previsti entro l’anno 2019, al fine di radicare ancor di più la presenza dell'azienda sul territorio e valorizzare al massimo le capacità, le professionalità, le tecniche e le competenze degli artigiani locali e la partnership con produttori campani certificati.

Di recente apertura, anche lo show-room di via Montenapoleone a Milano in cui il 21 febbraio, in occasione della Woman Fashion Week di Milano, sarà presentata la capsule collection dell'omonimo brand, capeggiata dall'iconica borsa Lady G.