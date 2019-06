MySecretCase chiude un round da 1,5 milioni e stringe un accordo con Doorway

MySecretCase, leader in Italia nella vendita di sex toys dedicati al piacere delle donne e delle coppie con un fatturato 2018 di quasi 3 milioni di euro, ha chiuso la prima tranche del Round B con una raccolta di 1,5 milioni di euro che ha visto l'ingresso di una cordata di investitori privati strategici accanto al Lead Lnvestor R301 Capital – Fondo di Venture Capital internazionale - e a Business Angel come Ferdinand Von Kalm, ex ceo di Rocket Internet. Tra le finalità dell’operazione, accelerare la crescita in Italia, potenziare il branding e la strategia di marketing e lanciare una linea di prodotti firmati MySecretCase per affermarsi sul mercato come brand nativo digitale.

Questa operazione rappresenta il secondo Round di investimento per l’e-commerce fondato a Milano nel 2014 dall'imprenditrice Norma Rossetti e fa salire la startup a quota 2,7 milioni di euro raccolti a 5 anni dalla sua nascita. Nel Round precedente del 2017 MySecretCase aveva raccolto finanziamenti per 1.1 milioni di euro da investitori privati italiani.

“Siamo i primi in Italia a raccogliere fondi in questo settore. Il Round ci permetterà di supportare le attività di marketing rivolte ad allargare la user based, accelerare la crescita in Italia e ad affermarci come brand nativo digitale attraverso il lancio – nei prossimi mesi - di una linea di prodotti proprietaria” dichiara Norma Rossetti, Founder e Amministratore Delegato di MySecretCase.

“In questi anni MySecretCase ha dimostrato di poter crescere e scalare il business in un segmento di mercato che, in Italia, risulta ancora molto frammentato: nel nostro paese esistono più di 200 sexy shop online e in questo scenario ciò che ci ha permesso di distinguerci è anche l'approccio alla sessualità come fattore culturale. Dalla nostra nascita abbiamo portato avanti progetti di educazione al piacere e informazione sessuale - dedicati ai Millennial - attraverso i social e gli incontri tematici del nostro “Dopolavoro dell’Amore”, uno spazio dedicato presso la nostro sede di Milano. Ogni giorno dialoghiamo con le persone, rispondiamo a dubbi, paure e curiosità e ne analizziamo le necessità e questo ci ha consentito di pensare a una linea interamente firmata MySecretCase che possa rispondere ai desideri e ai bisogni degli utenti” continua Norma Rossetti.

Non solo, a maggio MySecretCase ha stretto un accordo con la piattaforma di equity investing online Doorway – fondata dai quattro Business Angels Antonella Grassigli, Federica Lolli, Marco Michelini e Donato Montanari – per lanciare una campagna di equity crowdfunding - on line fino al 31 luglio 2019 - e accogliere le richieste di tutti gli investitori che vogliono partecipare alla raccolta anche dopo la chiusura del Round. La piattaforma è rivolta a investitori, persone fisiche e società che vogliono sottoscrivere quote di partecipazione al capitale sociale di Start up e Pmi. Per poter accedere all’opportunità di investimento basta collegarsi al link https://www.doorwayplatform.com/it/invest e compilare il modulo d'accesso.