MySecretCase lancia la prima video-guida al piacere per millenial

MySecretCase, il primo shop online per il piacere delle donne, leader nella vendita di sex toys e blog di informazione sessuale 360°, lancia Millennial Sex, la prima video-guida al piacere per ragazze tra i 18 e i 35 anni. Piacere in 10 pillole per guidare le più giovani verso una sessualità più consapevole e scegliere i sex toys più adatti alle proprie esigenze.

Il progetto nasce da un’evidenza: sebbene i primi approcci con il sesso siano prima della maggior età – 17 anni l’età media secondo il CENSIS1 – l’Italia resta ancora agli ultimi posti della classifica europea in materia di informazione ed educazione sessuale, con conseguenze inevitabili sulla vita intima privata e di coppia. I Dati Doxa2 ci dicono, infatti, che ben il 73% delle donne italiane fatica a raggiungere il piacere e il 20% non lo raggiunge mai o molto raramente.

Ed è proprio per cercare di colmare questo gap di informazione - e rispondere alle innumerevoli perplessità delle millennial - che MySecretCase ha deciso di realizzare una Video-Guida sul piacere e il sesso che, in 10 episodi online su https://www.mysecretcase.com/millennial-sex , si propone di rispondere alle principali curiosità delle più giovani.

Dopo il pioneristico spot televisivo del 2017, andato in onda su tutte le reti, l’e-shop ha registrato, rispetto al 2016, un incremento del 330% degli acquisti da parte di uomini e soprattutto donne tra i 18 e i 35 anni. E a seguito della programmazione dello spot sempre più ragazze hanno contattato MySecretCase per parlare dei propri dubbi e delle proprie curiosità, chiedere informazioni, consigli ed avere un supporto nella scelta dei gadget più adatti alle proprie caratteristiche.



“Di fronte a una domanda così urgente e delicata, abbiamo sentito il dovere di rispondere alle curiosità dei giovani utilizzando il loro stesso linguaggio, fresco, immediato e divertente, supportato dalla professionalità di Anna Zanellato, sessuologa dell’Ospedale S.Carlo di Milano, specializzata in educazione sessuale per minori e formazione per insegnanti e genitori. E questo è un ulteriore passo avanti verso l’obiettivo che ha guidato MySecretCase dalla sua nascita: informare, sdoganare i sex toys, favorire un approccio all’intimità dove i gadget erotici vengono presentati come strumenti di unione e di condivisione del piacere” dichiara Norma Rossetti – CEO & Founder di MySecretCase.



Quanti e quali orgasmi si possono raggiungere? Il Punto G esiste? Come si usa un vibratore? Posso usarlo con il mio partner?Queste sono solo alcune delle domande a cui Millennial Sex darà una risposta nei suoi dieci episodi: Undici orgasmi e una notte, Masturbazione: buonumore fai da te, Anale non fa male, Sua maestà il clitoride , Alla ricerca del punto G, 1000 vulve + 1, Il triangolo: io, lui e i sex toys, Amore via wi-fi, I sogni son desideri, Preliminari e sfiziosità.