MySecretCase e Making of Love, crowdfunding per la sessualità nelle scuole

MySecretCase, il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità e sui sex toys in Italia e il progetto Making Of Love, lanciano una campagna di crowdfunding per la produzione di un film sulla sessualità senza tabù - l’arte di amare raccontata dai giovani ai giovani - che verrà portato negli istituti scolastici superiori e in alcuni cinema del territorio nazionale. Parlerà di intimità, bellezza delle imperfezioni e esplorerà le fragilità che attraversano un’intera generazione con un linguaggio diretto e senza censure.

Se sei un ragazzo in cerca di risposte sincere, un genitore che augura ai suoi figli una vita affettiva e sessuale felice, un docente che vuole insegnare ad amare, oltre che a studiare, un imprenditore che investe in progetti che migliorano la vita delle persone, partecipa ad una rivoluzione culturale italiana fatta dai giovani per i giovani.

Scopri come su www.mysecretcase.com/‎making-of-love

Diritto al piacere, educazione sessuale, sex toys, consenso, poliamore, coppia, identità di genere, masturbazione e omosessualità. Sono questi alcuni temi trattati da Making Of Love, il film sulla sessualità raccontata dai giovani ai giovani per portare l’educazione al piacere nelle scuole.

Per la prima volta gli adulti si mettono al servizio dei ragazzi che vivono sulla propria pelle la bellezza e la paura della prima volta, la mancanza e la voglia di essere guidati nella scoperta del corpo e delle sue emozioni, la curiosità di andare oltre i tabù, diventando loro stessi sceneggiatori, attori, scrittori. Guidati dai registi genovesi Lucio Basadonne e Anna Pollio già noti per i docufilm “Unlearning” e “Figli della libertà” e dallo sceneggiatore Michele Vaccari, e sostenuti da MySecretCase, il brand che ha cambiato l’immaginario sulla sessualità in Italia e primo shop online per il piacere delle donne e delle coppie, che ha deciso di lanciare sulla propria piattaforma una campagna di crowdfunding www.mysecretcase.com/‎making-of-love per la realizzazione del film.

“Making of LOVE è un progetto che ha una gestazione simile a quella di un capodoglio: un anno e mezzo di ricerca, confronti, incontri che ci hanno chiarito un punto fondamentale: per parlare di educazione al piacere sessuale a ragazzi +15 era necessario dare loro la parola. Ascoltare questa generazione ci ha aperto ad un linguaggio più diretto e non censorio, ci ha fornito l'energia per metterci al loro servizio come adulti competenti, dei “tutor” supervisori di un film che innescherà una sensibilizzazione importante su temi ad oggi relegati ai margini, troppo spesso dimenticati dagli adulti, accolti dall'industria pornografica e restituiti ai ragazzi come unico riferimento immaginale e prestazionale.“ Racconta Anna Pollio, supervisore del progetto Making of LOVE.

Il film, scritto e girato da 8 ragazzi tra i 18 e i 24 anni - Clode, Enri, Feel, Isa, Lorenzo, Matilde, Matteo, Pip - parlerà di intimità, mostrerà corpi veri, esplorerà le fragilità che attraversano un’intera generazione, creerà un immaginario diverso da quello del porno, per accompagnare i ragazzi nella consapevolezza del proprio corpo e delle proprie emozioni, con l’obiettivo di portare l’educazione al piacere negli istituti scolastici superiori e in alcuni cinema del territorio nazionale dove ancora regna un enorme gap informativo e culturale rispetto agli altri paesi europei.

Infatti, secondo un sondaggio su sessualità e adolescenti dell’Istituto Superiore di Sanità, condotto su oltre 16mila studenti di 16-17 anni, meno di uno studente su cinque si informa a scuola sui temi legati all’educazione sessuale. Tra loro, solo il 20% si sente a proprio agio nel parlare di questo tema in famiglia e il 42% non ha mai parlato dei cambiamenti della pubertà e della maturità sessuale. Non solo, 1 ragazzo/a su 3 non ha mai confidato nulla della propria vita sentimentale ad almeno un genitore.

“Di fronte a una situazione così urgente e delicata, abbiamo sentito il dovere di sostenere questi giovani, guidati dalla missione che ci ha caratterizzati sin dalla nostra nascita: portare l’educazione al piacere nelle scuole e promuovere i sex toys come giochi che liberano la fantasia e che portano a una profonda conoscenza di sé. Sostenere Making of Love rappresenta per noi una tappa importante verso questo obiettivo, e per questo abbiamo avviato una campagna di crowdfunding sulla nostra piattaforma, coinvolgendo tutti i nostri utenti” dichiara Norma Rossetti CEO&Founder di MySecretCase.

La Campagna è online e ha un obiettivo di raccolta di 60.000 euro. Tutti possono diventare sostenitori senza limiti di investimento e partecipare ad una rivoluzione culturale e sessuale, diventando produttori stessi del film e acquisendone le quote.

Se sei un ragazzo in cerca di risposte sincere, un genitore che augura ai suoi figli una vita affettiva e sessuale felice, un docente che vuole insegnare ad amare, oltre che a studiare, un imprenditore che investe in progetti che migliorano la vita delle persone, partecipa ad una rivoluzione culturale italiana fatta dai giovani per i giovani. Scopri come su: www.mysecretcase.com/‎making-of-love

MySecretCase