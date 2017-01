Napapijri, brand di moda fondato nel 1987, ha celebrato il 30° anniversario con un evento segreto in giro per Firenze. Cinque porte in cinque punti diversi della città alla ricerca di cinque modelli diversi. L'obiettivo? Incoraggiare gli "esploratori" a cercare e scoprire "The Secret Collection", composta dalle molteplici espressioni dell’iconica giacca Rainforest della collezione Autunno/Inverno 2017-2018.