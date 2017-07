Napoli, rivive il vecchio Magic World

Un investimento di 50 milioni di euro per far rivivere a Licola, nel comune di Giugliano, il vecchio Magic World, il più grande parco acquatico del Sud Italia inaugurato nel 1998 ma chiuso dopo vicende giudiziarie. Adesso rinasce rinnovato ed ampliato, con annessa zona Spa e albergo. Una parco dei divertimenti e del relax, a pochi chilometri da Napoli all'uscita della tangenziale di Licola, che dà occupazione ad oltre 200 lavoratori e che sarà affiancato nel 2019 dal Palazzetto della musica, con la direzione generale del maestro Mogol. Sette piscine, 17 attrazioni acquatiche, 23 attività tra ristoranti, bar e pizzerie, 2mila posti auto e baby parking. Questi il numeri del Pareo Park che rivive per iniziativa di una cordata di investitori italiani, russi ed inglesi guidata dal presidente di Confesercenti Partenope-Irpinia-Sannio, nonché console della Russia, Vincenzo Schiavo. Non sarà solo un villaggio sull'acqua, ma parco di intrattenimento con buona cucina, area termale e benessere, arena per concerti ed area circo. Un'area polivalente per il tempo libero che dovrebbe fare del Pareo Park, nel giro di alcuni anni, un punto di riferimento di tutto il Sud, creando a regime -secondo gli investitori- oltre 500 posti di lavoro. "Investiamo sul territorio -dice Schiavo- e anche sulla sua forza lavoro, fatta di persone di alta moralità e amore per la propria terra". L'investimento comprende anche la realizzazione del Palazzetto della musica che darà vita a ad un vero e proprio polo musicale con corsi di formazione per i giovani che intendono avvicinarsi anche al teatro. "Apriremo l'area Spa, godibile anche in inverno - sottolinea Schiavo - con vasche termali, docce emozionali, fanghi e idroterapia e realizzeremo all'interno del parco un albergo con 120 camere. Pareo Park rappresenta una straordinaria occasione di rilancio del territorio a Nord di Napoli". Grande attenzione anche verso i diversamente abili, con l'esclusione di barriere architettoniche, ed all'ambiente con la piantumazione di 1300 alberi cui si aggiungeranno altri 2mila nel 2018. Al nuovo parco divertimenti prenotabili zone vip con area idromassaggio, solarium e aree relax. Per chi vuole scatenarsi, invece, animazione e la musica di radio Kiss Kiss ad accompagnare la giornata. Eventi anche di sera con esibizioni live, schiuma party e piscine aperte fino a notte, e in più la possibilità di riservare zone per feste private.

Eduardo Cagnazzi