Nasce Q , vocal assistant con voce neutra contro stereotipi di genere

Nasce Q, una voce artificiale che va oltre ogni tipo di stereotipo per superare la diversità di genere. Dalla collaborazione tra Unesco e il network anglo-americano Virtue Worldwide e la ricercatrice danese Anna Jorgensen.

La creazione di Q è iniziata registrando alcune dozzine di voci di persone di tutto lo spettro di genere. Hanno catturato voci maschili, femminili, transgender e non binarie.

La ricerca ha rilevato che le voci maschili tendono ad essere nell'intervallo da 85 a 180 hertz, mentre le voci femminili sono comprese tra 140 e 255 Hertz. Da qualche parte nella gamma 145 e 175 Hertz viene generalmente percepito come neutrale rispetto al genere. Un tono gentile, deciso e allo stesso tempo non violento.

Inizialmente l'idea era quello di sovrapporre le voci per creare una voce che sarebbe approdata al punto giusto, successivamente la squadra dietro il progetto si è concentrata sulla voce di una singola persona capace di arrivare quasi perfettamente a ciò che la gente percepirebbe come maschile o femminile

Un messaggio gentile ma deciso, forte ma non violento che si conclude con una richiesta di aiuto: condividere la sua voce con Microsoft, Apple, Google e Amazon affinché inseriscano anche una voce neutra tra le varie opzioni che offrono nelle loro impostazioni.

"I’m created for a future where we’re no longer defined by gender but rather how we define ourselves."

"Sono stato creato per un futuro in cui non siamo più definiti per genere, ma piuttosto come ci definiamo noi stessi"

CLICCA QUI PER ASCOLTARE "Q", IL VOCAL ASSISTANT PER SUPERARE LA DIVERSITA' DI GENERE