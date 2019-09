Nasce NeapolitanTrips ,il primo Villaggio Turistico Urbano d’Italia a Napoli

NeapolitanTrips è il primo Villaggio Turistico Urbano in Italia, un polo di accoglienza adatto ad ogni tipo di viaggiatore e ad ogni esigenza di viaggio: Bed&Breakfast, Hostel, Hotel Royale e Premium Hostel in un unico edificio, nel cuore monumentale di Napoli, per un totale di 160 posti letto. L’edificio è il monumentale palazzo de La Casa del Mutilato, eretto tra il 1938 e il 1940, nel centro della città, a pochi passi dalla celebre Spaccanapoli.

Il progetto nasce nel 2015 da un’idea di Luca Sola giovane imprenditore napoletano dall’anima cosmopolita, che, con il fratello Andrea, in soli quattro anni dà vita ad un modello di ricettività unico nel suo genere: su una superficie di 2500 metri quadrati, distribuita su quattro piani, con spettacolare roof top, NeapolitanTrips è oggi crocevia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo, luogo di incontro di generazioni e paesi diversi. Uno spazio vivace, dinamico, diverso da ogni altra struttura ricettiva e dalla forte vocazione internazionale.

Urban style e napoletaneità connotano gli spazi interni comuni dove si indugia in giochi di società (ping pong, freccette, monopoli, tetris, dama o scacchi), jam session (a disposizione degli ospiti ci sono basso, chitarra, pianoforte), letture, momenti di semplice condivisione. Fotografie, opere d’arte e installazioni di artisti napoletani caratterizzano tutti gli spazi che periodicamente ospitano vernissage ed esposizioni temporanee. L’Hostel Bar con terrazza è aperto anche al pubblico esterno non residente in struttura: qui si indugia ai tavolini del bar, tra free wi-fi, un calice di vino, una birra, un gioco da tavola. All’ultimo piano, il roof top La Terrazza del re con vista suggestiva sulla città offre un solarium e un salotto open air con cocktail bar.

Il Bed&Breakfast, inaugurato nel 2015, oggi ospita 7 camere (4 doppie, 2 triple e 1 familiare dotate di Wifi, TV, aria condizionata, phon) i cui nomi richiamano alla memoria strade del centro storico e luoghi tipici del folklore napoletano come Duomo, Piedigrotta, Pizzofalcone, Quartieri Spagnoli, Rione Sanità e Tribunali. La prima colazione è all’insegna della tradizione napoletana a cominciare dal caffè preparato con la tipica cuccuma e le sfogliatelle.

L’Hostel, inaugurato nel 2017, è dotato di 66 posti letto (2 triple, 1 quadrupla, 2 camerate da sei, 4 camerate da otto ed 1 da dodici) distribuiti in camere che prendono il nome parchi, castelli e siti emblematici della città: La Floridiana, Largo San Martino, Coroglio, Parco Virgiliano, Castel dell’Ovo, Maschio Angioino, Real Orto Botanico, Stadio San Paolo, Astroni e La Gaiola. All’Hostel nel 2019 si è aggiunto il Premium Hostel che aumenta la ricettività con 6 camerate (4 camerate da otto, 2 da dieci) di categoria superiore, con due bagni privati in ognuna, intitolate a Pompei, Pozzuoli, Cuma, Ercolano, Vesuvio e Baia. A disposizione degli ospiti ci sono lavatrici e asciugatrici, cucina, deposito bagaglio e sale comuni.

L’Hotel Royale, inaugurato nel 2017, completa il tutto con 11 camere (9 doppie e 2 triple) dedicate ai quartieri più rinomati di Napoli: Toledo, Santa Lucia, Posillipo, Petraio, Mergellina, Corso Maria Teresa, Chiaia, Capodimonte, Foria, Morghen e Marechiaro. Sono camere eleganti, luminose e dotate di ogni comfort: servizio reception h24, telefono in camera, Wifi, Carta magnetica, TV, cassaforte, frigo-bar, letti divisibili, phon, asciugamano, doccia.