Nasce Virgo, la piattaforma per la tracciabilità del lusso

Temera, PwC-PricewaterhouseCoopers, Var Group e Luxochain hanno unito le forze per creare Virgo, la prima soluzione integrata per tracciare la catena di valore e certificare l’autenticità dei beni di lusso, dalla fase di acquisizione delle materie prime sino ai passaggi di proprietà sul mercato second hand. Il progetto presentato oggi Milano Fashion Global Summit è un latro tassello importante per combattere quella che è ormai una emergenza nazionale per il made in Italy, sopratutto per quanto riguarda il lusso, e cioè la lotta alla contraffazione, attraverso la tracciabilità della tecnologia blockchain. «Grazie a Virgo siamo in grado di aumentare la fiducia del consumatore verso il brand, mettendo in chiaro tutti gli elementi di valore nel rispetto dei principi di trasparenza, di sostenibilità etica e ambientale, del benessere animale e della qualità delle materie prime e delle lavorazioni», ha dichiarato Arcangelo D’Onofrio, ceo di Temera. Il fenomeno come dicevamo rappresenta ormai una vera e propria emergenza dando una scorsa ai dati di uno studio EUIPO-OCSE1. Nel 2016 il commercio di merci contraffatte e usurpative rappresenta il 3,3% del commercio mondiale, per un valore pari a 460 miliardi di €2 contro i 338 miliardi di € nel 2013 (pari del 2,5% dell'interscambio internazionale). Nello stesso periodo, nell’UE le importazioni di merci contraffatte e usurpative costituiscono il 6,8% di tutte le importazioni, per un valore di circa 121 miliardi di €, rispetto agli 85 miliardi di € del 2013 (pari al 5% di tutte le importazioni UE). L’Italia si configura come il terzo Paese, dopo gli Stati Uniti e la Francia, i cui prodotti sono oggetto di contraffazione. Secondo l’OCSE3 , ha raggiunto i 12,4 miliardi di €, nel 2016, il valore delle importazioni di prodotti contraffatti in Italia, pari al 4% delle importazioni di prodotti originali. Nello stesso anno, il commercio mondiale di prodotti falsi che violano i marchi registrati italiani si è attestato a 31,7 miliardi di €, pari al 3,6% delle vendite totali del settore manifatturiero italiano (nazionale + esportazioni). Ecco allora che per far fronte a questo problema un aiuto importante può giungere proprio dalla tecnologia blokchain. In questa nuova tecnologia infatti si hanno dei protocolli che orchestrano scambi di informazioni tra entità che non si devono necessariamente conoscere tra loro e che formano dei blocchi di dati, che per poter essere autenticati hanno bisogno dell'approvazione di più utenti, senza ausilio di alcun intermediario, e quindi sono quasi impossibili da modificare. “ Siamo orgogliosi di aver creato questa nuova realtà. il sistema permette a qualsiasi acquirente di verificare con il proprio smartphone l’autenticità di ogni prodotto on-line, nel negozio fisico o nel second hand market, nonché di ricevere al momento dell’acquisto il corrispettivo certificato di autenticità e proprietà registrato in blockchain. Obiettivo di Virgo è tutelare la reputazione dei brand, creando impronte digitali per ogni prodotto» ha detto il ceo di Luxochain Davide Baldi. Virgo, che ha anche una versione per smartphone, ripensa lo storytelling del lusso e della moda, trasformando anche gli operatori di filiera in protagonisti e apre nuove prospettive di dialogo con i consumatori che potranno conoscere, non solo la provenienza dei capi, ma anche informazioni sulla materia prima utilizzata, sulla sostenibilità etica del lavoro e sull’impatto ambientale e sociale. Virgo diventa così uno strumento fondamentale per valorizzare l'impegno del brand e un vantaggio per la filiera intera. Insomma un vero e proprio connubio fra autenticità e sostenibilità in salsa blockchain.