Nastro Azzurro Prime Brew, una Premium Lager speciale

Nastro Azzurro Prime Brew è una birra di nuova generazione, nata dall’intuizione di Alberto Marzaioli, un giovane mastro birraio di talento che ha pensato di interrompere il processo produttivo nel momento in cui la birra raggiunge il suo gusto più intenso, ottenendo così una versione speciale di Nastro Azzurro.

Nastro Azzurro Prime Brew rappresenta l’esperienza del primo assaggio del mastro birraio, il privilegio di assaporare Nastro Azzurro, subito dopo la fermentazione. Si tratta di una Lager speciale, non filtrata e prodotta al grado primitivo di fermentazione. Il suo gusto unico, secco e intensamente luppolato, si ottiene grazie al dosaggio equilibrato di ingredienti selezionati, come il Mais Nostrano dell’Isola, e all’utilizzo generoso di Luppoli nobili finemente aromatici.

Nastro Azzurro Prime Brew apre le porte ad una nuova esperienza di condivisione, come se venisse degustata direttamente al birrificio.

IL TALENTO ITALIANO

“Con questo nuovo prodotto, Nastro Azzurro continua a confermarsi la birra che supporta il talento italiano.” commenta Sabrina Fontana, Marketing Manager di Nastro Azzurro “è proprio grazie al talento di Alberto Marzaioli, giovane mastro birraio cresciuto professionalmente nel nostro stabilimento di Roma, che è nata Nastro Azzurro Prime Brew. Siamo particolarmente orgogliosi di questa nuova referenza che, esalta la qualità superiore di Nastro Azzurro e al tempo stesso rappresenta al meglio l’anima moderna del brand, con una proposizione contemporanea che si prefigge di aprire a tutti un’esperienza di consumo unica, la stessa che possono vivere ogni giorno i nostri mastri birrai”.

LE CARATTERISTICHE

Nastro Azzurro Prime Brew è una birra non filtrata prodotta al grado primitivo di fermentazione, con un tempo di conservazione che va dai 4 mesi in fusto fino ai 9 mesi in bottiglia. Ha una gradazione alcolica di 5,8 %vol ed il suo gusto secco e intensamente luppolato la rende estremamente godibile.

Si consiglia di servire e di gustare Nastro Azzurro Prime Brew ad una temperatura di 6°C circa e di abbinarla a pesce, salumi ma anche a formaggi e selvaggina.

Per maggiori informazioni sul prodotto e le fasi del processo produttivo:

https://www.nastroazzurro.it/prime-brew/