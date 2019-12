Natale 2.0, soluzione per il regalo azzeccato (e non riciclato)? Le Gift Card

Fare regali di Natale che soddisfino il destinatario è quasi impossibile. I numeri parlano chiaro: un italiano su cinque ricicla senza troppe remore i regali trovati sotto l’albero (Coldiretti 2018). Solo lo scorso Natale 32 milioni di regali non sono stati graditi, e 2,7 milioni di italiani erano pronti a rivenderli per poter comprare qualcosa di veramente desiderato.

Come si sfugge alle statistiche? Una soluzione è ricorrere alle Gift Card, veri e propri strumenti di pagamento, in grado di trasformare qualsiasi cosa in regalo: viaggi, weekend, libri, musica, giochi, abbigliamento, giocattoli, vestiti, elettronica o accessori per bambini.

Una delle ultime novità del settore si chiama MyGiftCard Plus: è spendibile all’interno della piattaforma MyGiftCard e permette di scegliere direttamente sia dal catalogo MyGiftCard che da quello di Groupalia, con una gamma di offerte e marchi tanto vasta da garantire la soddisfazione anche dei parenti più incontentabili. Offriamo centinaia di brand e di servizi dalla “A di Amazon alla Z di Zalando”,

L’ha sviluppata Epipoli, Gruppo fintech italiano leader di mercato nelle carte prepagate, nei sistemi di engagement e di couponing, il primo a introdurre le gift card in Italia, ancora nel 2006. Solo nel 2019, le card di Epipoli sono state scelte da oltre 2,5 milioni di consumatori.

Grazie a MyGiftCard Plus, i consumatori in cerca del regalo di Natale perfetto potranno offrire ai propri cari l’accesso al catalogo completo del Gruppo.

Gli appassionati di cinema, musica e letteratura potranno scegliere il loro titolo preferito da LaFeltrinelli.I più tech-savvy si aggiudicheranno le time novità del mondo IT e del gaming grazie alle offerte di GameStop; i viaggiatori potranno prenotare il loro prossimo viaggio, gli sportivi avranno la possibilità di arricchire la propria attrezzatura o prenotare una sessione di training nei migliori centri del Paese. Persino le mamme possono mettere da parte le preoccupazioni: MyGiftCard Plus offre numerose proposte pensate per i più piccoli, con un’offerta che include brand come Toys Center e Prénatal.

Per i buongustai e gli amanti del gourmet, invece, Epipoli propone la Restaurant Card: la soluzione perfetta per regalare un’esperienza in uno dei tantissimi ristoranti del circuito Mastercard senza preoccuparsi dei gusti di chi la riceve: dalla trattoria tipica al gourmet, la scelta è davvero ampia.

E per il regalo dell’ultimo minuto o per una rivisitazione 2.0 della tanto attesa paghetta natalizia, il Gruppo offre Epipoli Prepagata Mastercard – prodotto che ha introdotto nell’Europa continentale già nel 2012, anticipando i principali player del settore e riconfermandosi un pioniere del mondo fintech.

La carta, utilizzabile per gli acquisti online e offline in uno dei 32 milioni di esercizi commerciali del circuito, è infatti ideale anche per chi non ha un conto corrente (può essere utilizzata persino dagli under-18), e non essendo ricaricabile consente un maggior livello di sicurezza.

“L’obiettivo di Epipoli è quello di soddisfare i consumatori offrendo soluzioni che facciano da anello di congiunzione tra il mondo fisico e quello digitale. Specialmente a Natale, quando le possibilità di fare contenti i propri cari sono poche, o per mancanza di tempo o per difficoltà nel conciliare i gusti”, ha commentato Gaetano Giannetto, Fondatore e Presidente di Epipoli. “Strumenti come MyGiftCard Plus garantiscono la massima libertà di scelta e soddisfazione. Si tratta di un mercato che solo in Italia vale circa €500 milioni, ma si stima che nei prossimi 10 anni possa crescere fino a €20 miliardi”.

Oggi Epipoli è un prepaid payment network con 250 Partner in oltre 50.000 punti vendita, e raggiunge con i propri servizi circa 4 milioni di consumatori. Dal 2017, con l’acquisizione del brand Groupalia, è il primo operatore italiano di couponing con 7.000 merchant connessi e 2 milioni di utenti.