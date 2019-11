Natale, arriva il Calendario dell'Avvento di Ca' Zampa per Cani e Gatti

Cane o gatto, oggi il proprio animale da compagnia è considerato a tutti gli effetti un membro della famiglia e come tale lo si tratta, non solo ricambiando il proprio affetto ma preoccupandosi che abbia tutte le attenzioni e cure necessarie perché stia bene e sia felice creando armonia nel proprio ambiente familiare. È per questo che Ca’ Zampa, il primo Gruppo in Italia di Centri che offrono servizi veterinari, di toelettatura, educazione, fisioterapia e parafarmacia per animali domestici, ha pensato di dare vita al primo Calendario dell’Avvento dedicato ai nostri amici a 4 zampe.

In maniera giocosa e divertente sono riportati 24 buoni propositi da mettere in pratica innanzitutto durante il periodo natalizio per prendersi cura al meglio del proprio animale, 24 consigli stilati da un team di veterinari e istruttori cinofili del Gruppo Ca’ Zampa con l’obiettivo di dare utili suggerimenti alle famiglie con animali. E i consigli riguardano certamente anche il Natale, ricorrenza molto sentita dalle famiglie italiane ma amata anche dai nostri piccoli animali che in questo periodo possono passare più tempo con la loro famiglia.

La tradizione dei Calendari dell’Avvento durante il periodo natalizio ha origini secolari: dall’Ottocento a oggi, le sorprese dentro le caselline hanno spaziato dal cibo ai giocattoli, fino ad approdare al beauty e oggetti per la casa. Quest’anno grazie a Ca’ Zampa anche i pet avranno il proprio Calendario dell’Avvento dedicato se si volesse inserire ogni buon proposito dentro la famosa casellina di cartone o seguirli giorno per giorno sui canali social Instagram e Facebook di Ca’ Zampa:

1. PIANO SALUTE

Il più bel regalo è far stare bene il tuo animale. Previeni i problemi, regalagli un Piano Salute!

2. PASSEGGIATA INSIEME

Anche se a Natale fa freddo, ricordati che il tuo cane ha bisogno di almeno un'ora di passeggiata al giorno.

3. EDUCATI E PIÙ BUONI

Tra i migliori propositi dell'anno c'è sempre quello di essere più buoni. Regalati delle sessioni con un educatore cinofilo per stare bene con il tuo cane ovunque andiate.

4. COCCOLE

Almeno una volta al giorno il tuo cane ha bisogno di coccole: non a tutti i cani piacciono però gli abbracci, piuttosto una grattatina dietro le orecchie li gratifica di più.

5. SPAZZOLATURA SETTIMANALE

Spazzola il tuo animale domestico a casa almeno una volta a settimana: è piacevole per lui, lo fai stare meglio e anche la tua casa rimane più pulita.

6. IMPARA A CONOSCERLO

Se vuoi dimostrare affetto al tuo gatto, rispetta i suoi spazi in casa e i suoi tempi: accertati che abbia un tiragraffi e una pallina con cui giocare. Se poi non è lui a venire da te, non rincorrerlo per le carezze: verrà al momento opportuno!

7. ALT AL FUOCO!

Natale è tempo di candele: stai attento però a tenerle fuori portata di zampa!

8. IL CUCCIOLO NON È UN REGALO

Un amico a 4 zampe non si può regalare, deve essere una scelta consapevole. Regala degli incontri gratuiti con veterinari ed educatori per conoscere meglio cosa vuol dire convivere con un animale.

9. NO ALLE DECORAZIONI DI VETRO

Attenzione alle palline di vetro, i gatti le scambiano per un gioco e rompendole possono poi farsi male. Decorazioni di legno, carta, stoffa o di materiali ecologici sono più indicate e “a misura di gatto”.

10. DOLCE SNACK

Scopri come rendere dolce il Natale del tuo pet. Incontra un veterinario nutrizionista per parlare delle golosità consentite nelle Feste.

11. FITNESS X 2!

Natale è anche un momento di vacanza e di svago. Prova l'allenamento a 6 zampe per divertirti insieme al tuo cane e stare in forma.

12. ATTENZIONE AL CIOCCOLATO!

Se hai un cane goloso, fai attenzione al cioccolato: può essere nocivo -anche se difficilmente letale-, basta qualche cioccolatino per avere un mal di pancia. Nel caso accada avvisa subito il tuo veterinario.

13. SPAZZOLA DI BELLEZZA

Se hai un animale a pelo lungo la cura del mantello è d'obbligo: fatti consigliare da un toelettatore la spazzola più adatta al pelo del tuo pet.

14. TEMPO DI GIOCO

In questa vacanza approfitta del tempo libero: gioca in casa con il tuo animale domestico con palla, esercizi di lancio e riporto, giochi da masticare.

15. RISPETTA LA SUA NATURA

Rispetta sempre la natura del tuo amico a 4 zampe: non costringerlo con abbigliamenti scomodi salvo raccomandazioni del veterinario e non trasportarlo nella borsa come se fosse un oggetto.

16. NUOVI AMICI

Natale si festeggia “insieme”. Anche il tuo cane ha bisogno di giocare con altri animali ed altre persone, è la stagione per organizzare incontri nuovi anche per lui.

17. BEAUTY CASE PERFETTO

È periodo di vacanza: preparati al viaggio in compagnia del tuo animale chiedendo consigli al veterinario e al toelettatore su cosa mettere nel beauty case a seconda della vostra destinazione.

18. SICURO IN ASILO

Sotto le feste gli impegni si moltiplicano? Puoi lasciare durante il giorno il tuo cane in un Asilo dove si cureranno di lui, possibilmente con la supervisione di un veterinario e di personale esperto.

19. GIOCO DI... TESTA

Si avvicina la Vigilia, hai già pensato a quale regalo mettere sotto l'albero per il tuo amico a 4 zampe? I giochi di attivazione mentale sono un modo intelligente per farvi divertire insieme.

20. COMBATTI L’ABBANDONO!

Durante le Feste di Natale aumenta il numero di cani abbandonati. Accertati che non avvenga intorno a te!

21. SHOPPING INSIEME

Lo shopping natalizio fatto insieme è più divertente: nei Centri commerciali puoi entrare con il tuo cane ma tienilo sempre al guinzaglio, evita che annusi i prodotti o che sporchi fuori dai negozi.

22. MUSICA ROCK

Anche il tuo pet ha le sue preferenze musicali: durante i giorni di festa ogni tanto metti un po' di musica reggae e soft rock. Questi generi musicali sono i preferiti dai cani e possono ridurre lo stress.

23. PETTINATI E PROFUMATI

È tempo di festa e vogliamo essere tutti al meglio. Passa in toelettatura per regalare al tuo cane un mantello a “prova di Natale”!

24. NO AI BOTTI!

Attenzione ai fuochi d'artificio a Capodanno: deve essere una festa anche per gli amici animali.