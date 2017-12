Natale e Capodanno, ecco come scegliere il look giusto

Di Franca D. Scotti

L’Elixir des Glaciers di Valmont: l’esperienza della bellezza con i tesori dell’alveare

Con Essence of Bees, l’Elixir des Glaciers realizza la prodezza tecnica di riunire l’essenza dei prodotti dell’alveare in un complesso esclusivo dal risultato galenico speciale. Il complesso Essence of Bees è ottenuto grazie a un metodo di estrazione lipofilica ed ecologica brevettato, un metodo verde, innovativo ed efficace, puramente fisico, senza prodotti chimici né solventi organici.

Questo complesso, che è l’elemento fondamentale della gamma omonima, rende sublimi tre creazioni maestose: Cure Majestueuse, Masque Majestueux e Sérum Majestueux Vos Yeux, tre prodotti preziosi dall’efficacia anti-età globale grazie al miele idratante, al propoli purificante, alla pappa reale rigenerante.

Per una bellezza protetta con la stessa delicatezza usata per curare le api.

www.evalmont.com

Vilhelm Parfumerie: nuovo lancio esclusivo per Beauty and Luxury

Vilhelm Parfumerie, Fragrance House di lusso contemporaneo fondata a New York e prodotta a Parigi, é disponibile in Italia esclusivamente presso La Rinascente in piazza Duomo a Milano, nella nuovissima area profumi di Atelier Zeitgeist, al piano terra.

Il suo fondatore Jan Ahlgren ricrea con ogni profumo un momento biografico, un sentimento e un’emozione, fondendo un’estetica dal design moderno con fragranze artigianali esclusive.

Vilhelm Parfumerie è un lancio atteso nel panorama della profumeria di nicchia: packaging essenziale e attuale, giallo vivo e vetro tagliato danno al brand una moderna sensazione art déco. Tutte le fragranze nella linea sono particolarmente ricercate, dal glamour retrò espresso in un linguaggio estetico e olfattivo contemporaneo. La collezione è composta da 17 profumi 100 ml.

www.beautyandluxury.com

Lovely U Liu Jo: a Christmas scent

Perfume Holding svela i segreti di Lovely U Liu Jo, un profumo inaspettato capace di

parlare al cuore di chi lo riceve: una eau de parfum fresca, giocosa e femminile pensata per una giovane donna che ama la vita e ama se stessa.

Il bouquet sensuale incanta sin dalle prime note di succosa nettarina e ribes rosso. L’incantevole Fiore di Bach, la Fresia e il Fiore di Mandarino sprigionano la loro dolcezza nel cuore della fragranza che s’intensifica nel fondo con un accordo di muschio, sensuale Patchouli e Toffee caramellato.

Il design unico della bottiglia trae ispirazione dagli iconici pattern moda di Liu Jo: un tappo rosso da cui pende un ciondolo in cui è intagliato il logo e il suo immancabile cristallo. Il pendente è staccabile e può essere indossato.

Inoltre in occasione di Natale 2017, Perfume Holding ha realizzato un esclusivo cofanetto, completo di fragranza e bath and shower gel dalle dolci note fruttate che regala una sensazione di freschezza sulla pelle.

In esclusiva nelle Profumerie Limoni e La Gardenia.

The Merchant of Venice: Secreti Nobilissimi

The Merchant of Venice, il marchio strettamente legato a Venezia e alla sua storia,

propone diverse linee di prodotto ispirate alla tradizione della Repubblica Veneta, al suo altissimo artigianato e al suo secolare commercio con il lontano Oriente.

Secreti Nobilissimi, la collezione di prodotti per la cura del corpo, è strettamente legata al Museo di Palazzo Mocenigo e al percorso dedicato al profumo.

La collezione è stata ampliata per offrire una più vasta gamma di prodotti e oggi comprende: shampoo, crema corpo, shower gel, balsamo e acqua micellare.

In aggiunta alle note profumazioni, Artemisia Aulente, Mirto e Melissa e Elicriso e Tamerice, alla collezione è stata aggiunta la preziosa Rosa Moceniga, dalle proprietà tonificanti.

La forma del flacone riprende quella di una antica bottiglia veneziana in vetro esposta al Museo di Palazzo Mocenigo.

Endless party di Imperial

Arrivano i giorni di festa e Imperial si immerge in atmosfere intense e retrò, dove i classici tessuti natalizi come il velluto, il tartan e il damascato si mixano per creare outfit attuali ed unici, sia per lui che per lei.

La donna abbina romantiche gonne in tulle a body in lurex o a mini pull, gli abitini sono bon-ton in velluto con inserti in pizzo; l’uomo è chic anche negli outfit più rilassati ed alterna maglioni tipicamente Natalizi decorati con trecce e ricami a giacche smoking dai toni e tessuti inconsueti e preziosi.

La palette presenta le nuances tipiche delle feste: rosso scuro, royal blue, verde bosco e oro combinati ai toni neutri del nero, grigio e cipria.

Salvini Fantasy Wings: la leggerezza di una farfalla

Una farfalla danza da un fiore all’altro per catturarne l’intensità dei colori. Una farfalla si poggia delicatamente su una mano femminile per restituire un attimo di preziosità.

Così la magia di un battito d’ali ha ispirato la collezione di anelli Fantasy Wings.

In un raffinato intreccio di elementi in oro bianco si snoda un sofisticato castone che

ospita una straordinaria composizione di pietre colorate. In un perfetto equilibrio

compositivo, gli anelli Fantasy Wings impreziosiscono la femminilità di chi li indossa.

Il disegno del gioiello sorprende per leggerezza e complessità, per accuratezza

manifatturiera e modernità.

Fantasy Wings Salvini racconta l’eleganza attraverso il linguaggio del design, con gli elementi naturali e i dettagli stilistici della tradizione esotica

www.salvini.it

Yamamay: ecco la Christmas collection 2017

Body con applicazioni, guêpière in pizzo, slip rigorosamente total red, bustier in tulle, perizomi gioiello: il Natale non è mai stato così sexy!

Quest’anno il tanto atteso Natale Yamamay arriva in grande stile, grazie al volto della super top model Hailey Clauson, biondissima californiana nuova regina della lingerie.

Nero e rosso con un tocco di verde sono da sempre i colori del Natale, ed ecco che Yamamay si presenta puntuale all’appuntamento con una linea in perfetto “Christmas mood” che vede i suoi pezzi forti nella guêpière parigina imbottita e nella sottoveste nera la cui lavorazione in pizzo crea sulla pelle un effetto nude look di grande seduzione.

Non manca all’appello il raso rosso, che si accompagna a balze nere trasparenti creando capi estremamente maliziosi; tra questi il body trikini imbottito “must have”.

Lurex argento con un effetto di ricamo per un’altra mini linea di capi unici tra cui spicca il balconcino vela dalla scollatura vertiginosa.

Completa l’offerta natalizia del brand la linea di abbigliamento: gonna in tulle e bralette ricamata per un look frizzante; camicia in tulle operato e pantaloni neri per un look elegante; abiti rossi, oro e nero, con bretelline in strass per un look da vero “Christmas Party”.

Le Pandorine festeggiano

A Natale regali insoliti per stupire!

Da Le Pandorine una LOVVY BAG, mini pochette rigida a forma di cuore, con chiusura a cerniera, tracolla e micro borchie a stelle. Disponibile nella variante Red o Black, è l’accessorio più cool per completare l’outfit delle feste.

La Pochette Illusion, invece, in micro paillettes, ha una pratica tracolla estraibile e un manico funzionale da portare al polso. Sfiora con le mani le stelle, i cuori ed i quadrifogli e apparirà un messaggio segreto.