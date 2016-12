Natale, ecco la campagna per far leggere più libri

Ecco la nuova iniziativa natalizia sui libri, che invita gli utenti dei principali social network a vestire i panni di “Christmas booklovers”. Scopo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare alla lettura e creare condivisione attraverso la ricerca di foto e immagini natalizie con protagonisti libri, librerie e tutto ciò che abbia a che fare con la lettura

Un albero di Natale personalizzato con i libri, una libreria addobbata per l’occasione o un momento di lettura immortalato all’interno di un ambiente tipicamente natalizio. Entra nel vivo “Christmas in book”, l’iniziativa inedita realizzata da Libreriamo e rivolta agli utenti della rete, chiamati a vestire i panni di “Christmas booklovers”, ovvero gli amanti della lettura che in questo particolare periodo dell’anno, raccolgono immagini e foto dove i libri sono protagonisti all’interno di contesti e scenari tipicamente natalizi. Per partecipare, basta immortalare scene di vita quotidiana legate al periodo natalizio che si leghino al grande mondo dei libri. Tutti i contributi saranno pubblicati su Facebook, Twitter e Instagram per sfruttare la viralità dei post condivisi sui social network. Infatti secondo il decimo rapporto sulla comunicazione diramato dal Censis/Ucsi, ben un italiano su 2 possiede un profilo Facebook. Un dato che ha portato il contenitore ideato da Mark Zuckerberg a raggiungere il traguardo di un miliardo di utenti attivi ogni mese sulla propria piattaforma digitale.

“Abbiamo pensato di sfruttare la viralità delle immagini pubblicate su Facebook, Twitter e Instagram per promuovere la lettura dei libri anche durante il periodo natalizio – afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo –. Questo attraverso una campagna condivisa che punta a coinvolgere le persone in modo semplice. L’iniziativa nasce per un fine che implichi tutti noi: promuovere la lettura e i libri, facendo scoprire a sempre più persone il piacere di leggere, soprattutto durante il Natale. Un periodo nel quale le case editrici promuovono nuovi autori e presentano le ultime novità degli scrittori più apprezzati, con la speranza di superare la crisi dell’editoria che dura da troppo tempo”.

L’iniziativa vivrà sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram di Libreriamo. Oltre a pubblicare le foto, occorrerà inserire sui diversi canali social l’hashtag #Christmasinbook o la mention @Libreriamo. In seguito verrà realizzato un “Book fotografico” che raccoglierà tutte le immagini postate dagli utenti. Il nome della campagna “Christmas in book” trae origine dalla celebre canzone natalizia “Christmas in love” di Renee Olstead. Un’opera di sensibilizzazione ma anche di impegno, in cui tutti coloro che partecipano possono contribuire alla promozione della lettura. L’obiettivo è quello di stimolare alla condivisione attraverso immagini natalizie che richiamino alla lettura e stimolino la gente a leggere, e magari a scegliere di regalare un libro come regalo di Natale.