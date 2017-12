Roma, Natale green in galleria Alberto Sordi

Il Natale a Roma è anche l’occasione giusta per scoprire le originali luminarie del centro storico, tra cui quelle della Galleria Alberto Sordi di Sorgente Group che da oltre dieci anni inaugura decorazioni sempre diverse nei giorni vicini all’8 dicembre. Quest’anno è la “green economy” il filo conduttore dell’albero acceso da Paola Mainetti, Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group. Si tratta di una struttura di 10 metri in alluminio color oro, in parte frutto di materiali riutilizzati, con quasi trecento palline rosse e 18 mila led a luce bianca calda, a basso consumo energetico.

L’albero, interamente fatto a mano, è all’ingresso centrale della Galleria e si affianca a una pioggia di delicate luci bianco-azzurre nelle due ali. Grande attenzione, dunque, all’impatto ambientale del progetto, ideato da Paola Mainetti e realizzato da Rbr Light Srl. Quest’anno prepararsi al Natale, poi, sarà ancora più divertente grazie al temporary store Mr Christmas, specializzato negli articoli natalizi.

Nato dalla passione di un gruppo di giovani per la festa più importante dell’anno, Mr. Christmas propone decorazioni uniche con idee prese nel corso dei viaggi in giro per il mondo. Inoltre tra tutti coloro che pubblicheranno un selfie accanto all’albero di Natale con l’hastag #GalleriaAlbertoSordi saranno scelti alcuni scatti da pubblicare sulla pagina facebook ufficiale della Galleria.

La Galleria Alberto Sordi, ormai “salotto dello shopping romano”, ospita periodicamente mostre, conferenze, e iniziative benefiche. Sorgente Group si sta impegnando in un progetto di riqualificazione e riposizionamento commerciale verso la fascia alta di mercato, con l’introduzione di nuovi brand di elevato standing, attraverso il restauro dei negozi e con servizi tutti nuovi. Altri acquisti interessanti presso i punti vendita di Galleria: B Tween, Boggi Milano, Braccialini, C’Art, Calvin Klein Jeans, Coccinelle, Damiano Presta, Furla, la Feltrinelli, Marina Militare, Massimo Dutti, Ottica F. La Barbera 1847, Oysho, Piquadro, Sartoria Rossi.