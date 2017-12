Natale, le donne infedeli indossano Tiffany. Ecco come capire se ti tradisce

Natale, ecco i regali fatti all’amante dagli uomini sposati. Tiffany la marca più richiesta





Diamonds are a girl’s bestfriends! Ma anche l’oro, l’argento, le perle, gli swarovski… Per una donna, un gioiello è sempre la scelta giusta… e gli uomini sembrano averlo finalmente capito! Tuttavia, non tutte le donne hanno ricevuto un prezioso sotto l’albero, ma solo le “fortunate” appartenenti a una ben precisa categoria: quella dell’amante.



Amante vs moglie, sotto l’albero la prima vince a mani basse





Secondo una recente indagine del sito leader degli incontri extraconiugali Gleeden, sembra che gli uomini sposati abbiano approfittato di questo Natale 2017 per dimostrarsi particolarmente generosi con l’altra donna della loro vita. Su oltre 1.600 utenti italiani intervistati*, infatti, un buon 57% ha dichiarato di avere in programma di regalare un gioiello all’amante proprio a Natale. Non solo, sembra che i signori in questione non siano stati nemmeno troppo tirchi... visto che il regalo più gettonato sembra essere un ciondolo Tiffany! Di sicuro c’è lo zampino di lei nella scelta del brand, anche perché tra le altre marche in top 5 troviamo Swarovski, in particolare per gli scintillanti orecchini, Morellato, per i braccialetti, Guess, per gli orologi, e infine Pandora, con i suoi famosi ciondoli.





A Natale un gioiello per farsi perdonare





Contrariamente a un mazzo di fiori o a un weekend alla spa, un gioiello è qualcosa di tangibile, materiale, fatto per restare. Un diamante è per sempre, diceva lo storico slogan di De Beers. Da qui il carattere “impegnativo” – nel senso che impegna – del regalare un gioiello. Ma allora perché gli uomini sposati sembrano più propensi a fare questo tipo di regalo all’amante piuttosto che alla propria moglie? Non è un controsenso? «Di fronte all’amante, un uomo si sente sempre insicuro – spiega Sybil Shiddell, responsabile della comunicazione in Italia di Gleeden. – Il carattere stesso della relazione – ufficiosa, clandestina, effimera – fa sì che l’uomo si debba mettere continuamente alla prova per meritare le attenzioni romantiche di quest’ultima. Non solo, un regalo importante, costoso, è spesso considerato la giusta compensazione per il poco tempo e le attenzioni dedicate. Soprattutto a Natale, quando gli affetti familiari devono essere messi al primo posto». Una cosa è certa, dopo questo Natale sarà difficile guardare una donna che indossa un gioiello Tiffany senza pensare alle possibili implicazioni!