Natale, lucciole sotto l'albero. Ecco i cataloghi online più consultati

Compagnia a luci rosse, sotto l’albero. Ci pensano i nuovi cataloghi on line in stile amazon, ovvero quelli russi e francesi della multinazionali delle escort che da Parigi a Milano propongono regalini osèe per Natale a domicilio: escortforum, russian girls for me, vipapphrodite, 6annones, escortofitaly i portali più gettonati. C’è anche un catalogo specifico per il Vaticano. Il sistema si chiama outcall, e per la modica cifra di duecento euro orari ( chiamate in gergo “rose”, ) più la spesa del taxi, l’agenzia spedisce, in stile Amazon porno, una lucciola a casa, o in parrocchia. La spesa lievita per una notte ( oltre mille rose), 4000 rose per un week enk sotto le lenzuola , e così via, ci sono i misteriosi optional, che solo gli habituè delle lucciole a domicilio conoscono: swallow, A- level, rimming, submission. FK, Cum …



Sui cataloghi le escort sotto l’albero si presentano con tanto di recensioni, misure del seno e dei piedi, altezza, specificando se le breast sono siliconate o natural: le escort sono a numero limitato, disponibili se sono in tour nelle varie città italiane, ma possono essere anche richieste direttamente da Mosca ( nel catalogo Escortofitaly). Ovviamente il prezzo lievita ancora. Si paga cash( in gergo, regalino)



Una volta fatta la prenotazione per semplice sms, senza un esborso con carta di credito o caparra, ma sulla fiducia, si può scegliere : o l’outcall in casa propria, o l’incall, in albergo, di solito in centro, un 5 stelle lussuoso con portieri discreti e comprensivi. A Roma tutti vicino al Vaticano. La lucciola prenotata di solito attende nell’hotel che funziona da ufficio postale: per esempio a Milano all’albergo Quattro stagioni, in zona Loreto.. La prenotata scende dalla sua camera d’albergo, e cerca il cliente nella reception, o al bar.



La moda della lucciola per catalogo segue la crisi delle maison legalizzate in tutta la Svizzera (che, con 4 miliardi di franchi annui e 125mila clienti , quasi tutti italiani, fatturavano circa l'1% del PIL elvetico complessivo). Da duemila maison ne sono rimaste novecento. La manodopera veniva dalla Russia dalla Ucraina e dall’Uzbekistan. Oggi gli industriali del sesso hard puntano sulle agenzie in stile Amazon.