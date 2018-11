Natale prezioso in casa Morellato. Top e influencer in campo. VIDEO

Gabrielle Caunesil, Paola Turani e Alba Rico festeggiano insieme l’arrivo del Natale nella nuova campagna ADV che Morellato dedica alla festività più attesa dell’anno. È un insieme di allegria e di complicità declinata tutta al femminile a scandire il fil rouge di un racconto, che sa esprimere la preziosità dei sentimenti e dar luce agli affetti più veri, da condividere insieme alle persone amate.



Risplendono sulle tre protagoniste i nuovi gioielli della collezione GEMMA in argento 925‰ che celebrano l’originalità delle pietre cat-eye con taglio cabochon e la raffinatezza di tonalità di colore accennate come l’acquamarine, il fumé e il bianco candido. Collane, anelli, bracciali e orecchini proposti in diverse combinazioni e abbinamenti, diventano l’oggetto del desiderio, da regalare all’amica del cuore, ai propri cari e all’amata per testimoniare, con un prezioso pensiero, un amore importante. Stefano Sala, interprete delle collezioni di gioielli maschili di Morellato, ruba l’attenzione per un istante, per conquistare quello sguardo femminile, che ha già catturato i suoi pensieri.



La campagna Worldwide sarà presente da novembre su stampa, web e nei social network del brand (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Google+), on air su TV da metà novembre e nei punti vendita con una visibilità dedicata.

PROTAGONISTE FEMMINILI:

Gabrielle Caunesil: modella parigina, volto di importanti campagne internazionali. Icona di uno stile sensuale ed elegante.

Paola Turani: modella e influencer tra le più amate della rete. Premiata nel 2017 come Best Influencer italiana.

Alba Rico Navarro: attrice spagnola interprete del celebre musical Violetta, seguito dai giovanissimi. La sua fan base conta ad oggi più di un milione di followers



VOLTO MASCHILE:

Stefano Sala: modello italiano tra i più promettenti, famoso per la sua bellezza semplice ma seduttiva. Ha partecipato a trasmissioni televisive di grande successo ed è stato protagonista di importanti campagne pubblicitarie internazionali. Molto amato dalle giovanissime.