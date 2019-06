Natalie, lady Ferrari: "Ho un vino segreto. I film hard sono il passato"

Nota al pubblico, soprattutto di film hard, con il nome di Savanna Samson, Natalie Oliveros da tempo ormai non indossa più i panni della pornostar e ha cominciato una nuova vita: la produzione di vino. 51 anni portati benissimo la Oliveros è nota anche per essere la compagna di Louis Carey Camilleri, amministratore delegato della Ferrari. “Dio solo sa quanti siano i film in cui compaio”, confessa al Corriere della Sera. Dall’esordio con Rocco Siffredi, poi dieci anni di pellicole hard fino a diventare una star.

Oggi la sua vita è in Toscana, dove produce il Brunello a Montalcino. Nel borgo toscano, Natalie è considerata una "marziana". Da quelle parti non si era mi vista un’ex attrice a luci rosse diventare una produttrice di vino. Nella tenuta di Natalie, La Fiorita, si produce Rosso e Brunello. La prima annata venne acquistata in blocco dall’Enoteca Pinchiorri, considerata da tanti la migliore cantina del mondo.

"La Fiorita nasce con tre amici – spiega al Corriere della Sera - l’enologo Roberto Cipresso e altri due investitori nel 1992, a Castelnuovo dell’Abate, partendo da un vigneto di mezzo ettaro. Nel 2011 gli investitori hanno lasciato, io sono rimasta". Natalie segue ogni fase della lavorazione: "L’anno scorso ho seguito anche l’imbottigliamento con mio figlio Luchino".

Vinta la prima diffidenza, Montalcino le ha poi dimostrato amicizia: "Tutti sono stati così gentili con me. Sono felice, i volti sono diventati familiari. La lingua può essere una barriera. Non vedo l’ora di riuscire a parlare meglio l’italiano. Devo solo rilassarmi e provarci. L’italiano è così bello". E il passato da attrice porno? "In realtà raramente qualcuno chiede. Spesso alle fiere del vino, però, arrivano dei curiosi che vogliono un selfie con me. Dopotutto sono passati nove anni da quando ho girato il mio ultimo film. Ora la mia vita e il mio futuro sono l’azienda La Fiorita e la produzione di buoni vini".