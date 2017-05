Nato, ecco il gruppo dei "first partner": c'è anche un lui. La foto

Così cambiano i tempi. La foto scattata tra i 'first partner' dei leader impegnati al vertice Nato a Bruxelles esprime con tutta la sua forza la nostra società attuale, un connubio di tradizione e modernità. Nell'immagine, che entrerà nella storia mondiale, ci sono la first lady della Turchia con il velo accanto al 'first gentleman' del Lussemburgo, ma anche lady Macron in minigonna, la moglie del presidente francese che ha 24 anni più di lui, simbolo del fascino e della determinazione femminile.

In prima fila da sinistra: Brigitte Macron, first lady di Francia; Emina Gulbaran Erdogan, first lady di Turchia; Melania Trump, moglie di Donald Trump; la regina Mathilde del Belgio; Ingrid Schulerud, moglie del segretario generale della Nato Stoltenberg; Amelie Derbaudrenghien, sposa del primo ministro belga.

In seconda fila da sinistra: Gauthier Destenay, marito del premier del Lussemburgo Xavier Bettel; Mojca stropnik, partner del primo ministro sloveno; Thora Margret, first lady d'Islanda.