Natura Nuova al Sana: filosofia e suoi valori in linea con i temi trattati

E’ possibile fare impresa senza riferirsi alle logiche del mercato globale? Sì, è possibile: succede quando l’idea imprenditoriale nasce da un impegno anzitutto etico. Perché è morale esaltare il lavoro dell’agricoltore, valorizzare le specialità del territorio, soddisfare le attese del consumatore. Il modo tutto romagnolo di intendere interesse come frutto del lavorare insieme. Va pertanto vista con questo spirito la partecipazione di Natura Nuova al Sana, il salone internazionale del biologico e del naturale in programma a Bologna dal 6 al 9 settembre prossimi. Lo è perché i temi trattati nel quartiere fieristico bolognese sono in linea con la filosofia e i valori dell’azienda che ha sede a Bagnacavallo, nel ravennate. Al Sana sarà quindi possibile conoscere l’intera gamma bio dell’azienda romagnola che spazia dalle polpe e dai frullati di frutta naturali alle proteine vegetali. Una gamma, quella legata alla lavorazione della frutta, nata dalla consolidata collaborazione con i produttori di materie prime che garantiscono al consumatore una filiera cortissima. Per l’azienda è importante avere un rapporto diretto con i coltivatori e al tempo stesso garantire il controllo di ogni singola lavorazione.

La definizione di nuove linee di ingredienti vegetali a base di tofu, seitan e tempeh è invece animata dalle parole d’ordine “innovazione nella tradizione” e a queste si aggiungono lo sviluppo di nuove ricette con una lista di ingredienti sempre più corta e l’utilizzo di packaging sempre più pratici.

“Abbiamo sempre creduto nel biologico -dichiara Gabriele Longanesi, fondatore di Natura Nuova- e continueremo a farlo perché è uno di quegli aspetti che ci permette di offrire alimenti buoni e sostenibili. In azienda ci limitiamo a seguire il principio che ogni dono della terra è già perfetto, per quanto non va toccato, ma solo sfiorato. In buona sostanza esaltato, mai alterato”.

Le novità a marchio Almaverde

Natura Nuova è licenziataria del marchio Almaverde Bio e la prossima edizione del Sana di Bologna sarà l’occasione per presentare tre grandi novità. Si tratta di una linea di insaporitori dolci e salati che provengono dalla tradizione orientale e nello specifico: il Gomasio con sale rosa dell’Himalaya (un condimento da tavola ricco di proteine e fibre), lo Sciroppo di Riso (un dolcificante naturale senza glutine) e il Miso (un insaporitore a base di soia fermentata senza glutine). La nuova linea sarà proposta al consumatore, attraverso i canali della Gdo, in pratiche buste flessibili, innovative e salvaspazio, con tappo laterale.