"New World", il nuovo mondo di Original Marines per la primavera-estate 2019

Rappresenta il New World il leitmotiv della campagna Original Marines che debutta con la stagione Spring Summer 2019. Un mondo nuovo, sintetizzato nell’hashtag #NewWorld, che traccia un cambiamento del brand fatto di nuovi stili, nuove interpretazioni, nuovi tessuti, nuovi colori e ricercati dettagli:welcome to a new world of fashion.

On air da metà febbraio, con la firma creativa di Arkage, direzione creativa di Mauro Feliziani ed artistica di Nicola Storto, e con una declinazione su web, outdoor, radio e Tv, la campagna pubblicitaria è accompagnata dal claim Live like an Original.”C’è un modo autentico di giocare, di sognare, di viaggiare, di divertirsi in cui la bellezza arriva in modo naturale. Il risultato è un mondo nuovo, tutto da vivere. Il nuovo mondo Original Marines”. E’ questo il concept della campagna che invita tutti i clienti del brand a vivere così, “like an Original”, come recita il claim che la guida. “A volte è necessario superare ogni confine, andare lontano, per ritrovare se stessi e scoprire chi si è veramente”, sottolinea Davide Basile, responsabile marketing di Original Marines. “Noi di Original Marines lo abbiamo fatto in questi mesi sperimentando un modo nuovo di approcciare la moda e mettere in luce l’autenticità della vita, la spontaneità dei bambini e con essa l’originalità del nostro brand”.

I capi e gli accessori della collezione Spring Summer 2019, indossati dai bambini nelle impattanti immagini scattate da Luca Zordan, giocano con una straordinaria intesa con i colori della primavera e le luci della location prescelta: Almeria, il Desierto de Tabernas e Cabo de Gata, un luogo magico del mediterraneo, una riserva naturale con spiagge incontaminate, scogliere a picco e insenature selvagge.Accanto alle immagini, suggestive riprese video danno vita allo spot armonizzato da una colonna sonora originale realizzata sempre da Arkage con l’inedita canzone dal titolo “A Whole New World”. Oltre all’adv, “Live like an Original” accompagna tutti i materiali di comunicazione e le vetrine dei punti vendita, con un’unica e importante missione: lasciare i bambini liberi di essere sè stessi, vivendo in modo originale, autentico, a misura di bambino. Un claim che sottolinea la forza di un brand e con naturalezza e semplicità diviene ispirazione quotidiana per tutti.