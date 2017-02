E' boom a New York per la MetroCard lanciata dal brand Supreme in collaborazione con la Metropolitana (NYCT Subway). La card è in vendita in alcune stazioni selezionate a $ 75 – Broadway-Lafayette Street, 125th Street, Queens Plaza, Marcy Ave, Atlantic Ave, Prince Street, Spring Street, Union Square – e nei negozi Supreme a $ 5,50. Ma il biglietto, in edizione limitata, è già andato sold-out e si può trovare su eBay a prezzi oltre i 100 dollari.