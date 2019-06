Nicolas Cage divorzia dopo un matrimonio durato 4 giorni: "Ero troppo ubriaco"

Il celebre attore americano Nicolas Cage ha divorziato da Erika Koike, la donna che aveva sposato a marzo a Las Vegas, un matrimonio che è durato solo quattro giorni. Tra le cause del divorzio c’è che Cage e Koike fossero "troppo ubriachi" per comprendere l'importanza del passo ma soprattutto la scoperta che la Koike avesse un'altra relazione.

Per Nicolas Cage si tratta del quarto matrimonio e quarto divorzio. La prima moglie è l'attrice Patricia Arquette, con cui è stato sposato per sei anni. Poi ha sposato Lisa Marie Presley, figlia di Elvis, ma già nel novembre dello stesso anno si sono separati. Dodici anni è invece durato il matrimonio con Alice Kim, sposata nel 2004 un anno prima della nascita del loro figlio Kal-El.