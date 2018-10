Nike, il fondatore Phil Knight dona un miliardo in beneficenza

Phil Knight, 80 anni, fondatore e presidente emerito di Nike, ha donato 12 milioni di azioni in beneficenza. A rivelarlo è Bloomberg che sottolinea come non è stato resto noto il beneficiario della maxi-donazione.

Knight e sua moglie Penelope non sono nuovi a questo tipo di donazioni. In passato hanno contribuito con centinaia di milioni di dollari all'Università dell'Oregon e alla Stanford University.

L'ultima donazione, del valore di 990 milioni di dollari, rappresenta circa lo 0,7 percento delle azioni in circolazione della società e il 3,1 percento della sua fortuna da 32 miliardi, secondo il Bloomberg Billionaires Index, la classifica delle 500 persone più ricche del mondo.