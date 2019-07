Nike, Joyride Run Flyknit le scarpe che riducono la fatica

Nike Joyride Run Flyknit? “Uno strumento per alleviare l’ansia da corsa”, è la definizione usata dalla fashion editor di Elle Usa per le nuove sneakers da running che stanno per essere lanciate sul mercato. E' già partito il countdown da qui al 15 agosto per scarpe da running pensate per chi “non sopporta la corsa”.

Le Nike Joyride puntano sul loro innovativo sistema di ammortizzazione – di proprietà esclusiva Nike – con migliaia di microsfere di TPE, collocate all’interno di capsule tarate a seconda delle zone, che permettono alla schiuma di espandersi in tutte le direzioni.

"Abbiamo provato ad andare incontro a diversi tipi di runner e ottimizzare prestazioni e comodità di podisti con pianta del piede e modo di correre differenti”, spiega Kylee Barton, Direttore della Produzione scarpe in Nike secondo quanto si legge su Wired.it. “le capsule sono destinate ad assorbire l’impatto con il suolo, ma anche facilitare la transizione e dare stabilità e ritorno d’energia". E ancora. “Siamo partiti dal feedback sia dei professionisti, sia degli amatori. La vera innovazione di Joyride è nell’intersuola, che ha richiesto quasi dieci anni di sviluppo. Partendo dalla sensazione di correre a piedi nudi nella sabbia, il team ha lavorato pensando a piccoli pallini per ricreare quella sensazione e un fit personalizzato”, spiega Kylee, “la nuova tecnologia combina quanto abbiamo appreso dal sistema Air in questi anni, ma siamo passati da un singolo pezzo di plastica ad una modalità più dinamica per un’ammortizzazione e un comfort più puntuali. La sfida è stata trovare il materiale più adatto, ne abbiamo provati a centinaia e con diversi diametri, stessa cosa per quanto riguarda le capsule destinate alle piccole perle con l’intento di soddisfare sia chi corre più d’avampiede che gli altri podisti”.