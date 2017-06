Nike si inginocchia a Bezos: venderà le sue scarpe su Amazon

Dopo anni di rifiuti il colosso dell'abbigliamento sportivo Nike cede: vendera' le sue scarpe online su Amazon.com. "Venderemo un numero limitato di prodotti su Amazon", fa sapere l'amministratore delegato, Mark Parker, nel corso di una videoconferenza con gli analisti.

Oltre alle scarpe sportive, Nike proporra' su Amazon una serie di accessori. Sicuramente si trattera' di prodotti di media gamma, mentre non e' ancora chiaro se l'azienda proporra' anche articoli di alta gamma.

Parker spiega che si trattera' di un'"esperienza pilota", sulla base della quale il gruppo calibrera' meglio l'offerta. La collaborazione arriva in un momento delicato per Nike, che ha annunciato il taglio di 1.400 posti, pari al 2% della sua forza lavoro. Uno degli obiettivi principali dell'annunciata collaborazione con Amazon e' quello di colpire la vendita online dei prodotti Nike contraffatti.

Dietro la decisione di piegarsi al colosso di Jeff Bezos che rivoluzionato lo shopping mandando in crisi i grandi magazzini, anche l'avanzata di Adidas, la cui quota di mercato e' raddoppiata negli Stati Uniti nell'ultimo anno arrivando al 10%, pur restando ben lontana da 45% di Nike. E l'ascesa di Adidas non sembra destinata a fermarsi, mettendo sotto pressione anche altri popolari marchi quali Under Armour.