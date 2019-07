NIO Cocktails nei duty free degli aeroporti italiani

A partire da quest'estate, i cocktails di NIO sono presenti negli store Dufry dei più importanti aeroporti italiani: Milano Malpensa T1 e T2, Roma Fiumicino, Napoli, Bergamo, Firenze e Verona. Da oggi, prima di arrivare al gate per un viaggio di lavoro o per una meritata vacanza, troverete nelle aree shopping degli aeroporti i colorati e riconoscibili espositori NIO; l’offerta comprende una gamma di 16 cocktails, tutti creati seguendo le sapienti ricette di Patrick Pistolesi, bartender italiano e punto di riferimento internazionale della mixology.



I Cocktail NIO (acronimo di Needs Ice Only) sono miscelati con spirits e prodotti d'eccellenza in un innovativo pack di design monodose, pronti da versare in un bicchiere colmo di ghiaccio: con un solo gesto, semplice e immediato, potrete gustare il vostro cocktail preferito ovunque. Infatti, grazie proprio alla loro pratica e sicura confezione, comoda da mettere in un trolley e risultato di una ricerca creativa tutta italiana, un Negroni, un Daiquiri o un Cosmopolitan si trasformeranno in un fantastico regalo last minute o in un perfetto momento di relax durante il volo.



La presenza nei duty free è per NIO Cocktails un altro importante passo verso una nuova sfida: affermarsi come referenza unica anche nell'ambito travel.

Già da un anno, NIO Cocktails è partner della business class di Airitaly, mentre, più recentemente, i suoi drinks volano con Iberia e con SkyUp Airlines, le prime compagnie di una lista in continuo ampliamento.